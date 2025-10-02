Svendita Totale su eBay per Apple iPhone 16

Con una svendita totale su eBay il prezzo per Apple iPhone 16 128GB è letteralmente crollato. Scopri l’offerta pazzesca che tutti vogliono! Si tratta di un’occasione decisamente golosa da prendere al volo prima che le scorte finiscano. Tra l’altro con eBay puoi anche pagare in tre comodissime rate a tasso zero semplicemente selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento.

In un attimo sei nel mondo Apple con questo smartphone ancora molto versatile. Installa il nuovo iOS 26 per accedere a tutte le nuove funzionalità e a una veste grafica pazzesca ed estremamente futuristica. Scopri tutti i vantaggi di Dynamic Island, la funzionalità che ti permette di essere sul pezzo vedendo ogni notifica importante anche quando stai facendo altro.

Scatta foto pazzesche semplicemente con un tap grazie alla doppia fotocamera professionale con tecnologia punta e scatta. Ogni ricordo diventa un’opera d’arte da conservare per i tuoi momenti emozionanti. Riprendi video da vero regista senza sforzi. Tutto questo in un design pazzesco, sottile ed elegante. Estremamente moderno.

Apple iPhone 16: un gioiello a prezzo di bigiotteria

Con questa offerta eBay stai acquistando un gioiello a prezzo di bigiotteria. Ordina ora il tuo Apple iPhone 16! Si tratta di un’occasione imperdibile! Il risparmio è incredibile e la qualità eccellente. Dotato del processore Apple A18, assicura prestazioni elevate anche in multitasking. Provalo sfruttando tutte le funzionalità integrate di Apple Intelligence.

Ogni immagine è estremamente colorata e dettagliata grazie al display Super Retina XDR da 6,1 pollici. Guarda i tuoi contenuti preferiti con un’immersività senza paragoni. Gioca in modo fluido come se fossi con la tua console preferita. Arriva fino a sera senza problemi grazie alla potente batteria. Insomma, questo è lo smartphone definitivo che ti permette di risparmiare qualche euro.

Non manca nessuna novità a livello di software e intelligenza artificiale. Acquistalo adesso in offerta speciale su eBay!