La Svezia pensa al progetto e-krona per una valuta digitale

Forse in ritardo, come l’Unione Europea, ma ora anche la Svezia ha rivelato di essere al lavoro per esplorare il campo in merito a una possibile valuta digitale CBDC. La notizia è arrivata a seguito di un comunicato ufficiale pubblicato online dalla Sveriges Riksbank. Nel documento si legge che Riksbank “sta continuando il suo lavoro di preparazione per una e-krona“.

Ora però la Banca Centrale Svedese, come indica il testo, “desidera raccogliere informazioni dal mercato sulle varie possibili soluzioni tecniche su cui basare una e-krona“. Tuttavia, questo progetto prevede di lanciare una possibile valuta digitale in Svezia solo tra circa cinque anni. Quindi c’è ancora tanta strada che potrebbe trovare anche alcuni ostacoli.

Nondimeno, la notizia che Riksbank sta esaminando la possibilità di emettere una versione digitale della moneta della Banca Centrale disponibile al pubblico è davvero interessante. Ciò dimostra quanta attenzione ci sia nei confronti del sistema finanziario digitale, in primis, e di conseguenza anche del mercato crittografico.

Investire in criptovalute oggi è possibile. Aprendo un conto su Coinbase potrai acquistare asset digitali e fare trading crypto. Inoltre, potrai anche realizzare un tuo piano di accumulo crittografico personalizzato con prelievo programmato.

Progetto e-krona: Riksbank cerca informazioni

Per poter avanzare con il progetto e-krona, Riksbank ha indetto una gara aperta fino al 13 maggio 2022. La Banca Centrale Svedese è alla ricerca di informazioni per valutare la percorribilità di una possibile valuta digitale CBDC. Ecco come ha annunciato la richiesta:

La Riksbank sta esaminando la possibilità di emettere una versione digitale della moneta della banca centrale che sarà disponibile al grande pubblico. Attualmente sono in corso lavori con l’obiettivo di aumentare la conoscenza delle sfide tecniche e legali coinvolte nell’emissione di una corona elettronica, se una tale decisione dovesse essere presa.

Da ciò si evince che tutto è ancora in divenire. Perciò il progetto potrebbe così progredire, regredire, subire modifiche o essere completamente annullato. La richiesta di Riksbank prevede che un numero ristretto di candidati espongano le loro idee proponendo alcune possibili soluzioni di mercato:

Nell’ambito di questo lavoro, la Riksbank pubblica una richiesta di informazioni (RFI). L’obiettivo di questa RFI è di comprendere, prima di un potenziale futuro appalto di un sistema e-krona, quali possibili soluzioni sono attualmente disponibili sul mercato.

Gli obiettivi di Riksbank

Vediamo quindi quali sono gli obiettivi che vuole raggiungere la richiesta di informazioni della Banca Centrale Svedese. Sono stati elencati a beneficio di chi vuole candidarsi a questa gara. Ve li riportiamo qui sotto:

acquisire una comprensione concreta dei possibili fornitori e delle opzioni tecniche che possono costituire la base per una e-krona operativa.

e delle che possono costituire la base per una operativa. comprendere come, in termini di architettura , le varie soluzioni si relazionano con l’ecosistema tecnico complessivo oggi presente sul mercato.

, le varie soluzioni si relazionano con l’ecosistema tecnico complessivo oggi presente sul mercato. comprendere i limiti delle varie soluzioni.

L’adozione di monete digitali e criptovalute continua a crescere. Questo fa ben sperare gli attori del mercato crittografico emergente e pone nuove prospettive che potrebbero migliorare le attuali soluzioni finanziarie legate ai sistemi tradizionali. Acquistare criptovalute è facile e sicuro. Basta aprire un conto gratuito su Coinbase. Questo exchange è tra i più famosi al mondo e offre soluzioni complete e vantaggiose per il trading crypto, oltre alla possibilità di attivare un piano di accumulo personalizzato a lungo termine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.