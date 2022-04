L'adozione di criptovalute aumenta secondo i dati di Goldman Sachs

Un recente sondaggio pubblicato da Goldman Sachs rivela che l’adozione di criptovalute è in forte crescita. A livello istituzionale il settore crittografico è sempre più preso in considerazione. Dai dati emersi, addirittura il 51% degli attuali clienti intervistati avrebbe dichiarato di avere un’esposizione crypto con la banca di Wall Street.

Conti alla mano, si tratta di un aumento pari al 40% rispetto ai dati registrati lo scorso anno, durante il 2021. Non solo questa è un’informazione interessante per il mondo intero, ma a sorprendere è che lo studio è derivato dai primi mesi del 2022, all’incirca due abbonanti.

Inoltre, di questi, il 60% ha dichiarato di voler aumentare le proprie esposizioni in criptovalute entro i prossimi due anni. Come riportato da Yahoo Finance, il 32% vuole “aumentare significativamente” le partecipazioni, mentre il 28% vuole aumentare “in qualche modo” i possedimenti. Questa notizia arriva dopo che Goldman Sachs ha scambiato uno strumento collegato a Bitcoin in collaborazione con Galaxy Digital. Infatti, il vicepresidente di questa società, Benjamin Nadaresky, ha dichiarato:

Con i principali attori istituzionali come Goldman Sachs, che abilitano le offerte crittografiche ai propri clienti, stiamo iniziando a vedere gestori patrimoniali tradizionali, fondi, pensioni, family office e investitori con un patrimonio netto ultra elevato entrare nei mercati crittografici attraverso una gamma molto più ampia di prodotti.

L’interesse per le criptovalute continua a salire

Non ci sono dubbi che l’interesse per le criptovalute stia salendo a livelli mai visti prima. Come ha indicato Arcane Research, riprendendo il sondaggio realizzato dalla banca di Wall Street, il sito internet ufficiale di Goldman Sachs è “ampiamente incentrato sulle risorse digitali“. Perciò possiamo ben pensare che in futuro le grandi istituzioni continueranno ad adottare Bitcoin e criptovalute.

Significativo è stato anche il pensiero espresso sempre da Nadaresky in merito al futuro del settore crittografico. Non mancano molti mesi a che, secondo lui, potremo assistere a un’ulteriore rivoluzione legata all’adozione delle criptovalute:

Poiché i volumi continuano ad aumentare tra alcune delle “major” crittografiche, come Solana, Terra e altri, ciò contribuirà a rafforzare la liquidità e l’accesso al mercato per un set più ampio di monete, che a sua volta attirerà probabilmente maggiore interesse da parte investitori istituzionali. Ci aspettiamo una maggiore diversificazione a livello istituzionale nei prossimi 3-6 mesi.

