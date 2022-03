Goldman Sachs ha scambiato uno strumento collegato a Bitcoin

Goldman Sachs continua la sua corsa nel mondo delle criptovalute e questa volta lo fa a braccetto con Bitcoin. Infatti, la banca di Wall Street, lunedì ha confermato di aver scambiato uno strumento collegato a Bitcoin con la banca d’affari crypto Galaxy Digital. Questo strumento, chiamato opzione non consegnabile, ancora una volta dimostra quanto sia avanzata l’adozione delle criptovalute anche da chi, in precedenza, si è sempre occupato solo di sistemi finanziari tradizionali.

L’idea è che il colosso bancario si stia spingendo sempre di più nel mercato dei derivati legati alle risorse digitali. Infatti, solo una settimana fa avevamo scoperto che Goldman Sachs stava offrendo esposizioni a Ethereum tramite Galaxy Digital. Sembra proprio che la partnership sia intenzionata a continuare ampiamente.

La recente mossa, invece, vede come protagonista Bitcoin. Una notizia che nel mondo crittografico è vista come un passo importante nello sviluppo dei mercati delle criptovalute per gli investitori istituzionali.

Goldman Sachs continua a puntare sulle criptovalute

Pare proprio che Goldman Sachs sia inarrestabile, continuando così a puntare sulle criptovalute, questa volta però con Bitcoin. Ciò dimostra che la banca di Wall Street non è molto preoccupata ad assumersi rischi maggiori agendo come principale attore nelle transazioni crittografiche offerte.

Parlando di Goldman Sachs e della recente operazione offerta ai clienti, ecco cosa ha dichiarato in merito Damien Vanderwilt, co-presidente di Galaxy Digital:

Questa operazione rappresenta il primo passo che le banche hanno compiuto per offrire esposizioni dirette e personalizzabili al mercato delle criptovalute per conto dei loro clienti.

In tutta risposta, Max Minton, responsabile delle risorse digitali di Goldman Sachs per l’Asia del Pacifico, si è definito ampiamente soddisfatto di queste nuove risorse offerte ai clienti istituzionali che vogliono entrare nel mondo delle criptovalute. Infatti, proprio in merito alla notizia annunciata dalla banca, ha riferito:

Siamo lieti di aver eseguito il nostro primo scambio di opzioni di criptovaluta con regolamento in contanti con Galaxy. Si tratta di uno sviluppo importante nelle nostre capacità di risorse digitali e per la più ampia evoluzione della classe di asset. Il prossimo grande passo che prevediamo è lo sviluppo dei mercati delle opzioni.



