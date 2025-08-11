 myPOS Go 2: POS senza canone per bar, chioschi e negozi super conveniente
Scopri myPOS Go 2, il POS portatile a soli 14,90€ fino al 31 maggio 2025. Nessun canone, pagamenti ovunque e accredito immediato: la soluzione ideale.
Fintech
Stai per aprire un bar, un chiosco, una boutique o qualsiasi altra attività? Allora sai già che ogni euro conta e che gestire i pagamenti in modo rapido e sicuro è fondamentale. Ecco perché myPOS Go 2 potrebbe diventare il tuo miglior alleato fin dal primo giorno.

Con myPOS Go 2, ti porti a casa un POS portatile e affidabile a un prezzo shock: solo 14,90€, e senza vincoli mensili o contratti fastidiosi.

Un’offerta da non lasciarsi scappare

Per chi è agli inizi o vuole semplicemente risparmiare, myPOS Go 2 è disponibile a soli 14,90€, senza canoni mensili né contratti vincolanti. Una spesa minima per avere un POS affidabile, pronto a lavorare dove e quando vuoi. Ma c’è un dettaglio importante: la promo è valida per poco tempo. Chi prima arriva… prima incassa!

Dimentica cavi, connessioni complicate e smartphone da collegare: myPOS Go 2 ha una SIM dati gratuita integrata che ti permette di ricevere pagamenti in ogni luogo, anche senza Wi-Fi. La batteria a lunga durata ti consente di effettuare oltre 1000 transazioni con una singola carica e, grazie alla funzione di invio ricevute via email o SMS, non dovrai nemmeno preoccuparti della carta.

  • myPOS Go 2 – Il modello base, compatto e leggero, perfetto per chi vuole un POS economico ma affidabile.

  • myPOS Go Combo (129€) – Con stampante integrata e base di ricarica, ideale per chi desidera rilasciare ricevute cartacee ai clienti.

  • myPOS Ultra (249€) – La versione premium con stampante ultrarapida, batteria potenziata e accrediti in meno di tre secondi.

Il vero punto di forza di myPOS è la flessibilità operativa: a differenza di molti concorrenti, non ci sono costi nascosti, canoni obbligatori o vincoli contrattuali. Inoltre, gli incassi vengono accreditati in tempo reale sul tuo conto myPOS, permettendoti di disporre subito della liquidità per reinvestire nella tua attività.

Pubblicato il 11 ago 2025

Roberta Bonori
11 ago 2025
