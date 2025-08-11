myPOS Go 2: POS senza canone per bar, chioschi e negozi super conveniente

Stai per aprire un bar, un chiosco, una boutique o qualsiasi altra attività? Allora sai già che ogni euro conta e che gestire i pagamenti in modo rapido e sicuro è fondamentale. Ecco perché myPOS Go 2 potrebbe diventare il tuo miglior alleato fin dal primo giorno.

Con myPOS Go 2, ti porti a casa un POS portatile e affidabile a un prezzo shock: solo 14,90€, e senza vincoli mensili o contratti fastidiosi.

Un’offerta da non lasciarsi scappare

Per chi è agli inizi o vuole semplicemente risparmiare, myPOS Go 2 è disponibile a soli 14,90€, senza canoni mensili né contratti vincolanti. Una spesa minima per avere un POS affidabile, pronto a lavorare dove e quando vuoi. Ma c’è un dettaglio importante: la promo è valida per poco tempo. Chi prima arriva… prima incassa!

Dimentica cavi, connessioni complicate e smartphone da collegare: myPOS Go 2 ha una SIM dati gratuita integrata che ti permette di ricevere pagamenti in ogni luogo, anche senza Wi-Fi. La batteria a lunga durata ti consente di effettuare oltre 1000 transazioni con una singola carica e, grazie alla funzione di invio ricevute via email o SMS, non dovrai nemmeno preoccuparti della carta.

myPOS Go 2 – Il modello base, compatto e leggero, perfetto per chi vuole un POS economico ma affidabile.

myPOS Go Combo (129€) – Con stampante integrata e base di ricarica, ideale per chi desidera rilasciare ricevute cartacee ai clienti.

myPOS Ultra (249€) – La versione premium con stampante ultrarapida, batteria potenziata e accrediti in meno di tre secondi.

Il vero punto di forza di myPOS è la flessibilità operativa: a differenza di molti concorrenti, non ci sono costi nascosti, canoni obbligatori o vincoli contrattuali. Inoltre, gli incassi vengono accreditati in tempo reale sul tuo conto myPOS, permettendoti di disporre subito della liquidità per reinvestire nella tua attività.