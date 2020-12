Diventa sviluppatore web oggi: cos'è Epicode

Epicode è un progetto che nasce dall’osservazione delle dinamiche occupazionali italiane dove, nonostante un mercato del lavoro apparentemente stagnante la cui situazione viene ulteriormente aggravata dalle conseguenze dell’emergenza pandemica, rimangono vacanti ogni anno circa 160 mila posti di lavoro per gli specialisti in IT. Di questi ultimi ben 30 mila riguardano posizioni da sviluppatore che le aziende faticano a reperire.

A rendere più problematico tale contesto si aggiungano un tasso di disoccupazione dei diplomati pari al 23%, la presenza sul territorio nazionale di oltre 2 milioni di NEET (Neither in Employment or in Education or Training), cioè giovani che non studiano e non lavorano, le difficoltà nel trovare un impiego persino per i laureati e lo storico divario economico tra il Meridione e il resto della Penisola.

Epicode propone quindi una metodologia didattica rivoluzionaria, finalizzata alla formazione di Web developer, il cui obiettivo è quello di semplificare l’apparentemente difficile l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. In soli 3 mesi la sua scuola online è in grado di insegnare il mestiere dello sviluppatore, ma la collaborazione non si ferma qui in quando Epicode si impegna anche a trovare un lavoro per i propri studenti.

Epicode: le caratteristiche del corso Web developer

Il corso per Web developer proposto da Epicode presenta diverse caratteristiche del tutto originali e offre garanzie per molti versi inedite nel settore della formazione:

si svolge completamente online , tutte le lezioni vengono tenute in modalità “Bootcamp” e si ha a disposizione un coach personale a cui rivolgersi in qualsiasi momento per qualunque dubbio o necessità di approfondimento.

, tutte le lezioni vengono tenute in modalità “Bootcamp” e si ha a disposizione un coach personale a cui rivolgersi in qualsiasi momento per qualunque dubbio o necessità di approfondimento. Come anticipato dura solamente 3 mesi e si basa su un metodo di insegnamento per il 70% pratico e per il 30% teorico particolarmente intensivo grazie al quale formare le figure professionali effettivamente richieste dal mercato e dalle imprese.

particolarmente intensivo grazie al quale formare le figure professionali effettivamente richieste dal mercato e dalle imprese. Prevede una quota di partecipazione nettamente più bassa rispetto a quelle necessarie per fruire di un master o di corso professionale dedicato al medesimo settore. Il pagamento viene suddiviso in due rate, la seconda rata deve essere pagata solamente dopo che la scuola ha trovato il lavoro e solo se lo ha trovato .

. Non richiede ai suoi studenti di possedere particolari titoli di studio ed è inclusivo anche nei confronti di chi non ha conseguito un diploma o una laurea.

Il piano formativo viene continuamente rimodulato sulla base delle richieste provenienti dal mercato del lavoro. Ciò è possibile grazie ad un contatto costante tra Epicode e il tessuto degli operatori economici, migliaia di aziende che hanno necessità di figure dotate di competenze digitali ma che nel 40% dei casi non riescono a trovarle.

Le possibilità di una rapida integrazione nel mondo del lavoro sono oggi ancora più numerose in un periodo di piena esplosione dello smart working, ora più che mai un corso come quello di Epicode permette di lavorare ovunque ci si trovi, non è più necessario recarsi in un ufficio o abbandonare la propria terra.

Come funzionano i corsi online di Epicode

Per capire l’efficacia del corso Web developer di Epicode è sufficiente analizzarne la struttura, interamente incentrata su argomenti fondamentali per divenire immediatamente operativi una volta impiegati.

Primo mese, durante il quale si imparerà a:

conoscere le basi dei protocolli Internet;

conoscere le basi della programmazione;

conoscere le basi delle architetture software;

creare la parte visiva di un sito Web;

creare pagine Web statiche utilizzando HTML e CSS.

Secondo mese, nel corso del quale si matureranno le competenze utili a:

utilizzare i cicli di programmazione;

creare pagine Web interattive con JavaScript e il framework JQuery;

conoscere e utilizzare i framework front-end più diffusi come per esempio Angular JS;

collegarsi a un database e ricavare dinamicamente dati e informazioni.

Terzo e ultimo mese alla fine del quale si saprà:

creare e gestire i database relazionali tramite il linguaggio SQL;

conoscere e applicare le architetture;

creare applicazioni Web complesse con PHP;

utilizzare i framework back-end più diffusi come per esempio Laravel;

gestire un progetto digitale.

La settimana di formazione intensiva prevede invece:

lezioni con i docenti e incontri con developer esperti, la mattina dal lunedì al giovedì;

sempre dal lunedì al giovedì, ma nel pomeriggio, esercitazioni in aula con i tutor e possibilità di prenotare un coach individuale per confronti e recuperi.

giornata del venerdì completamente dedicata a confronti e recuperi con coach individuali prenotabili.

Insegnati, tutor e coach sono tutti in grado di vantare docenze ultradecennali nelle loro materie fornendo un’ulteriore garanzia sulla qualità del progetto.

Fai un corso online con Epicode per lavorare subito come Web developer

Sei un diplomato o un laureato e nonostante i tuoi titoli non sei ancora riuscito a trovare un lavoro? Stai già lavorando ma hai un impiego precario del quale non sei per niente soddisfatto? Vivi nel Sud Italia e non vorresti abbandonare la tua terra per trovare un’occupazione? Ti sei diplomato ma non sei sicuro che 5 anni di università possano offrirti maggiori garanzie dal punto di vista lavorativo?

Epicode ti permette di incrementare le competenze e non solo di arricchire quel CV che forse hai spedito tante volte senza ricevere alcuna risposta. Pagherai interamente il corso soltanto se e quando Epicode ti troverà un lavoro nel settore per il quale hai affrontato il corso Web developer.

Per richiedere informazioni e avere maggiori dettagli su questa professione, compila il form che trovi in questa pagina: la redazione di Punto Informatico si metterà in contatto con te per darti tutti i dettagli.