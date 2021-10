Sviluppo Web Responsive senza segreti con Domestika, al prezzo speciale di 10,90€

Impara i fondamenti dello Sviluppo Web Responsive sfruttando HTML e CSS, due elementi fondamentali. Il corso di introduzione made in Domestika è in promozione al prezzo speciale di 10,90 euro invece di 39,90, con uno sconto – quindi – del 73%. Trentuno lezioni in cui imparerai a creare pagine web con un codice scritto da te e dare vita a un sito web responsive. Se il design non fa per te, nessun problema: il corso può essere una buona base anche per muovere i primi passi nel mondo dello sviluppo web front-end.

Sviluppo Web Responsive: i contenuti del corso

Il corso parte da una conoscenza nulla di HTML e CSS. Perciò inizierai dalle fondamenta, migliorando man mano e imparando strumenti sempre più complessi, come i layout, Float o Position, sfondi, bordi, ombre, web font, strumenti di sviluppo reattivo e tanto altro. Il progetto finale del corso, sul quale lavorerai guidato dalle spiegazioni di Javier Usobiaga – web designer spagnolo, nonché insegnante del corso –, consiste nel creare una pagina web responsive (in questo caso la rete di una mensa fittizia) basata su un disegno-sintesi dei diversi argomenti trattati durante le lezioni.

Se non hai alcuna conoscenza nel mondo del web responsive, ma vuoi comunque metterti in gioco approfitta del corso Domestika “Introduzione allo Sviluppo Web Responsive con HTML e CSS”, in offerta al prezzo speciale di 10,90 euro. Il pacchetto comprende trentuno lezioni ad accesso illimitato (anche da app) e tredici risorse aggiuntive per consolidare al meglio tutti gli insegnamenti ricevuti durante il corso.