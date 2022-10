Swascan e Bitdefender insieme per i servizi SoC

Rafforzare il posizionamento sul mercato di entrambe le aziende, attraverso l’unione delle reciproche competenze. È questo l’obiettivo della partnership tecnologica annunciata oggi da Swascan e Bitdefender. Da una parte una società che applica l’innovazione alla sicurezza informatica, dall’altra uno dei principali fornitori europei per le soluzioni di cybersecurity.

Insieme, si impegneranno sul fronte dei servizi SoC (Security Operation Center). Faranno leva sia sulle certificazioni di Swascan (ISO 27001 e 9001) sia sull’expertise di Bitdefender per quanto riguarda la protezione degli endpoint, la sicurezza cloud, i software antivirus e le soluzioni di sicurezza IoT. Riportiamo di seguito le parole di Fulvio Fabi, National Channel Manager Italia di Bitdefender.

All’interno delle nostre tipologie di partnership, il passaggio a Livello Gold per Swascan è il riconoscimento dell’ottimo lavoro fatto negli ultimi mesi. La loro attenzione al mondo della cybersecurity è sempre stata elevata, cosi come la capacità di identificare le esigenze delle aziende che richiedono la loro esperienza. Siamo assolutamente convinti che la partnership con Swascan ci permetterà non solo di diffondere maggiormente la cultura della sicurezza informatica nelle aziende italiane, ma anche soprattutto di far comprendere quanto sia importante tutelare il proprio business dalle minacce informatiche.