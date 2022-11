SwiftKey: Microsoft ci ripensa, ritorna su iOS

A settembre dell’anno corrente, Microsoft aveva annunciato che dal mese successivo SwiftKey, la sua celebre tastiera predittiva per smartphone e tablet, sarebbe stata rimossa dall’App Store di iOS (e iPadOS) per ragioni non meglio precisate. Si ipotizza che i problemi della tastiera sui dispositivi Apple fossero talmente importanti da impedire il corretto funzionamento, ma la cosa non è mai stata confermata ufficialmente. A quanto pare, però, la situazione è destinata a cambiare nuovamente: il colosso di Redmond sembra aver avuto dei ripensamenti e la sua tastiera è tornata ad essere nuovamente disponibile per iPhone (e iPad).

SwiftKey ritorna su App Store

Nelle ultime ore, infatti, Vishnu Nath, il vicepresidente e direttore generale di Microsoft Office Products, ha annunciato via Twitter che Swiftkey è tornata su App Store.

Microsoft SwiftKey Keyboard is BACK on iOS! 🎉🎊🍾🥳 Stay tuned to what the team has in store for it! Link ➡️ https://t.co/X6eIq0VJgP pic.twitter.com/23OA67UynZ — Vishnu.one (@VishnuNath) November 18, 2022

La buona nuova è stata confermata anche da Caitlin Roulston, portavoce di Microsoft, alla redazione di The Verge, dichiarando quanto segue (lo riportiamo in forma tradotta).

Sulla base del feedback ricevuto dagli utenti, SwiftKey per iOS è di nuovo disponibile sull’App Store di Apple per il download.

Da tenere presente, però, che nonostante il ritorno su App Store SwiftKey non ha ancora ricevuto alcun aggiornamento dall’11 agosto 2021 e non è chiaro se e quando verrà aggiornato, ma a quanto sembra c’è da aspettarsi dei cambiamenti.

Pedram Rezaei, CTO di Microsoft della sua divisione mappe e servizi locali, ha per l’appunto comunicato che la società “investirà pesantemente nella tastiera”. Si tratta di un netto cambio di rotta e sono quindi attesi nuovi sviluppi nelle prossime settimane.