Switch 2: segui in diretta streaming l'evento Nintendo Direct

Ci siamo: oggi Nintendo scioglierà ogni dubbio legato a Switch 2. L’attesa è giunta al termine: è infatti in programma per questo pomeriggio la trasmissione dell’evento Direct completamente dedicato alla nuova console. Con tutta probabilità conosceremo i dettagli relativi al prezzo, alla data di uscita e ai giochi che accompagneranno la piattaforma sul mercato al day one (uno di questi dovrebbe essere Mario Kart 9).

Guarda il Nintendo Direct dedicato a Switch 2

È possibile vedere l’appuntamento in diretta streaming attraverso il player di YouTube allegato qui sotto. L’inizio è previsto per le ore 15:00.

Ciò che sappiamo ormai per certo è che Nintendo ha scelto di non rivoluzionare il concept già sperimentato con successo dal predecessore, mantenendo lo stesso approccio per quanto riguarda il design ibrido, offrendo dunque nuovamente la possibilità di giocare sia collegando Switch 2 al televisore sia in mobilità sullo schermo portatile. Considerando il successo commerciale, si tratta di una scelta comprensibile.

Questa è una strategia che ha però fatto storcere il naso a molti, delusi per non aver individuato una vera e propria innovazione. Chissà che con l’evento Direct di oggi non possano cambiare idea.

Sappiamo che sotto il cofano la console disporrà di un upgrade hardware. Non avrebbe potuto essere altrimenti, considerando come la potenza di calcolo sia diventata negli ultimi anni il più grande limite della piattaforma, tanto da scoraggiare gli sviluppatori di terze parti, impoverendo sempre più il catalogo, ormai privo di nuove uscite AAA.

Stando a quanto trapelato, la fase di preordine dovrebbe prendere il via già nella giornata di oggi. Per quanto riguarda invece la data di uscita, c’è chi suggerisce il mese di giugno. Infine, in merito al prezzo, gli indizi sembrano avvalorare le ipotesi di chi ritiene ci possa essere un aumento rispetto al lancio del primo modello: rimane da capire di quale entità.