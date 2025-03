Nintendo Switch 2 in vendita tra pochi giorni: dal 2 aprile

A sganciare la bomba è stata la catena Best Buy, non il solito leaker: Nintendo Switch 2 sarà acquistabile in preordine a partire dalla prossima settimana, più precisamente da mercoledì 2 aprile. Ricordiamo che la nuova console è stata annunciata in via ufficiale nel mese di gennaio, svelando il suo design e alcune delle caratteristiche principali, ma che fino a oggi non è mai stata ufficializzata una data di uscita. Non ci sarà comunque molto da aspettare, il debutto sugli scaffali è ormai piuttosto vicino.

Tutto pronto per il lancio di Switch 2

Sempre il 2 aprile è il giorno scelto per il Nintendo Direct (trasmesso alle ore 15:00) che renderà noti nuovi dettagli. E, si spera, la lineup dei primi giochi disponibili al day one. L’arrivo nei negozi potrebbe essere già stato pianificato per il mese di giugno. Non ci sono invece dettagli sul prezzo, ma è lecito attendersi un incremento rispetto a quello fissato al lancio per il predecessore.

Di fatto, la console rappresenta un upgrade del modello attuale, sul mercato fin dal 2017. Sia gli sviluppatori sia la comunità dei player ha chiesto per lungo un incremento prestazionale almeno sufficiente per far girare i titoli più recenti. Oggi il catalogo inizia infatti a soffrire seriamente della mancanza di new entry, soprattutto per quanto riguarda le produzioni di terze parti.

Non tutte le reazioni alla presentazione iniziale di Switch 2 sono state all’insegna dell’entusiasmo. Molti hanno puntato il dito nei confronti di Nintendo, accusandola di aver osato poco, proponendo di fatto una sorta di Switch 1.5 (o Switch Pro, a seconda dei punti di vista) anziché innovare introducendo novità importanti a livello di design e caratteristiche. Va però detto che alcuni assi nella manica potrebbero essere ancora nascosti. Un punto di forza sarà invece quello rappresentato dalla retrocompatibilità. Per saperne di più, l’appuntamento è fissato alla prossima settimana.