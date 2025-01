Nintendo Switch 2: ecco la nuova console (trailer ufficiale)

Nintendo Switch 2 è ufficiale. Dopo un lungo periodo trascorso tra rumor, voci di corridoio e leak di ogni tipo, ecco il trailer appena pubblicato dalla casa di Super Mario sul proprio canale YouTube. L’annuncio è giunto puntuale, come previsto da un’anticipazione circolata nei giorni scorsi.

Finalmente, l’annuncio ufficiale di Nintendo Switch 2

Ciò che balza subito all’occhio sono le novità introdotte in termini di design. La piattaforma mantiene il suo concept modulare. Non avrebbe potuto essere altrimenti, considerando il successo ottenuto dal modello precedente. Sarà dunque ancora possibile collegarla al televisore inserendola nella base apposita oppure portarla con sé in mobilità. Lo stand mostra ora angoli arrotondati nella parte superiore.

Aumenta la diagonale del display e cambia la gestione dei controller: non più i Joy-con scorrevoli a cui siamo abituati, ma due periferiche laterali agganciate magneticamente ai lati della console, più grandi nelle dimensioni (e speriamo più comodi da utilizzare).

L’ultima parte del filmato mostra Mario Kart in esecuzione su Switch e conferma la data di uscita nel 2025. Tutto come previsto anche in termini di retrocompatibilità: la piattaforma sarà in grado di eseguire la maggior parte dei titoli della generazione precedente, integrando lo stesso slot per le cartucce.

Rimangono parecchi nodi da sciogliere, a partire da quelli legati alle specifiche tecniche (non si sa se avrà la potenza di calcolo sufficiente per gestire la risoluzione 4K) e al prezzo di vendita al day one (è atteso un rincaro).

Per una presentazione più completa, l’appuntamento è rimandato al 2 aprile. Ci sarà dunque ancora parecchio da attendere.

È Mario Kart 9 quello che gira su Switch 2?

A proposito del gioco mostrato, potrebbe trattarsi di Mario Kart 9, capitolo della saga racing arcade che potrebbe far parte della line-up di lancio per Switch 2. La pista in questione non sembra appartenere a quelle già viste in MK8 Deluxe.