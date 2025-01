Nintendo Switch 2: l'annuncio questa settimana? Cosa sappiamo

Ci siamo (forse): Nintendo dovrebbe presentare Switch 2 già entro questa settimana, tra un paio di giorni. La data del possibile annuncio è quella di giovedì 16 gennaio. A renderlo noto sono diversi insider ritenuti affidabili, tra i quali figura Nate the Hate, che lo ha svelato nel suo podcast.

Switch 2 sta arrivando: annuncio il 16 gennaio?

In caso di conferma, le tempistiche risulterebbero in linea con quelle attese. Lo scorso anno, l’azienda ha infatti dichiarato in via ufficiale l’intenzione di mostrare al mondo la nuova console entro il 31 marzo 2025.

Cosa dovremmo vedere, questa settimana? Stando alle anticipazioni, Nintendo pubblicherà un primo trailer interamente dedicato al comparto hardware della console, concentrandosi dunque sul design e sulle specifiche tecniche. Per saperne di più in merito ai giochi bisognerà invece attendere febbraio o marzo, con uno showcase dedicato al parco titoli che potrebbe accompagnare Switch 2 al lancio.

E la data di uscita? Forse è più vicina di quanto si possa immaginare. Le stesse fonti del rumor indicano i mesi di maggio o giugno come quelli più plausibili per l’arrivo sul mercato. È ancora tutto da sciogliere il nodo relativo al prezzo: è lecito attendersi un aumento rispetto al debutto del modello precedente. Dopotutto, il recente arrivo di PS5 Pro ha confermato un trend al rialzo.

Tornando a focalizzare l’attenzione sui giochi, si parla di una nuova versione di Mario Kart e disponibile fin dal day one (ricordiamo che quella per Switch era di fatto una riedizione di quanto già visto su Wii U), seguita entro la fine dell’anno da un capitolo inedito della serie Super Mario. Per quanto riguarda poi le produzioni di terze parti, sono attesi Final Fantasy VII Remake, Assassin’s Creed Mirage e il porting di Metal Gear Solid Delta. Sappiamo inoltre che il nuovo hardware garantirà la retrocompatibilità per eseguire i software della generazione attuale.

Infine, il design. Con tutta probabilità, Switch 2 manterrà una struttura modulare, con lo schermo al centro e i controller laterali che, all’occorrenza, potranno essere agganciati o rimossi. Nintendo ha smentito in via ufficiale che quello mostrato da Genki al CES 2025 di Las Vegas sia l’aspetto della console, ma con tutta probabilità ci si avvicina molto.