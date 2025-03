Nintendo Switch 2: scorte esaurite già al day one

Il 2 aprile Nintendo terrà il tanto atteso Direct in occasione del quale toglierà definitivamente i veli alla sua nuova console: Nintendo Switch 2. Nel mentre, però, continuano a circolare indiscrezioni a tal riguardo, l’ultimo dei quali, proveniente da una fonte nota e affidabile quale Tom Henderson di Insider Gaming, suggerisce che le scorte potrebbero andare in esaurimento già al day one.

Nintendo Swtich 2: scorte in esaurimento già il 9 aprile

Andando maggiormente in dettaglio, Henderson ha riportato alcune informazioni acquisite da documenti ed email interne di un grande distributore statunitense non meglio precisato, in base a cui si apprendono alcuni interessanti dati riguardo la vendita di Nintendo Switch 2.

Innanzitutto, viene segnalato che i preordini di Nintendo Switch 2 non dovrebbero iniziare il 2 aprile stesso, come precedentemente vociferato. A detta di Henderson, infatti, la grande distribuzione americana si sta preparando per preordini attivi a partire da mercoledì 9 aprile, dunque a una settimana di distanza dal Direct.

Sempre a proposito del Direct, Henderson ha anticipato che dovrebbe includere un messaggio che recita “i preordini arriveranno presto” accompagnato da un conto alla rovescia con scadenza il 9 aprile, appunto.

Per il resto, Handerson ha confermato l’ipotesi di un debutto nel mese di giugno. Inoltre, ha rivelato le aspettative della catena USA, secondo cui le unità disponibili per la prenotazione saranno esaurite già nel corso del primo giorno di apertura dei preorder. La stima si basa sulle scorte che a al colosso nipponico resteranno disponibili.

Va tuttavia tenuto presente il fatto che le informazioni potrebbero essere valide solo per la catena di riferimento, o ancora solo per il mercato americano.