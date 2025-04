Switch 2: così Nintendo vuol fermare i bagarini

Ora che sappiamo tutto su Switch 2, ha preso il via il conto alla rovescia per il lancio della nuova console. Vale la pena dedicare un articolo alla singolare iniziativa messa in campo da Nintendo per contrastare un fenomeno che può essere etichettato come una vera e propria piaga moderna: quello dei bagarini. In modo del tutto simile a quanto avviene con i concerti, sono coloro che acquistano grandi quantità di prodotti in modo da mandarli sold out per poi rivenderli a prezzi gonfiati.

Nintendo contro i bagarini per Switch 2

L’azienda ha deciso che, per effettuare il preordine attraverso lo store proprietario, è necessario aver sottoscritto almeno un abbonamento annuale all’online e accumulato 50 ore di gioco sulla console precedente, prima del 2 aprile 2025. Lo si legge sulle pagine del sito ufficiale. Solo soddisfacendo questi requisiti sarà possibile ricevere per primi l’email con il link da utilizzare per comprare la piattaforma.

La validità dell’iniziativa è tutta da dimostrare. Se da un lato la finalità è lodevole, dall’altro presenta inevitabilmente alcuni contro. Innanzitutto, costringe gli utenti a condividere i dati relativi alla loro attività per poter eseguire la verifica. Poi, esclude di fatto tutti coloro che legittimamente non hanno acquistato la prima console, ma che ora sono comunque intenzionati ad allungare le mani su quella nuova. Infine, la vendita non sarà limitata al solo store ufficiale (è già comparsa su Amazon) e di conseguenza la sua efficacia potrebbe essere limitata. Va poi specificato che si tratta di un approccio al momento annunciato per gli Stati Uniti e il Canada. Non è dato a sapere se verrà replicato altrove.

Ricordiamo che la data di lancio fissata per Switch 2 è il 5 giugno 2025. Sono due le versioni annunciate. La prima è liscia, con la sola console e proposta a 469,99 euro. C’è poi il bundle che include il gioco Mario Kart World, a 509,99 euro. Quest’ultima è un’edizione limitata e non fatichiamo a immaginare che possa andare presto esaurita.