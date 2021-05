Switch HDMI 3 dispositivi 4K e 3D a soli 11 euro

Decoder, console, TV box e chi più ne ha più ne metta. Spesso le porte HDMI della TV non sono sufficienti a gestire tutti i nostri dispositivi, per questo oggi vi suggeriamo una soluzione pratica ed economica. Stiamo parlando dello Switch HDMI 4K Techole, un piccolo accessorio che espande la connettività di qualsiasi schermo con ingresso HDMI.

Switch HDMI 4K Techole: caratteristiche tecniche

Si tratta di uno strumento estremamente semplice, che permette di collegare fino a 3 dispositivi in un singolo ingresso HDMI. Presenta infatti tre porte d’ingresso per la connessione ai dispositivi, mentre un cavetto HDMI integrato porterà il segnale alla TV o al monitor. Supporta risoluzioni fino al 4K incluso il segnale 3D, ed è quindi compatibile anche con i lettori Blu-Ray. Il cavo in dotazione, lungo 50cm, è infatti HDMI 2.0 con un bandwidth quindi di ben 6Gbps. Molto interessante anche la trasmissione audio senza perdite il quale supporta i formati multicanale quali Dolby Digital, Dolby True-HD, DTS Digital, DTS-HD e HDCP.

Passare da una fonte all’altra è estremamente semplice. Basterà premere una sola volta il pulsante posto sul box per switchare immediatamente sul dispositivo successivo. Tuttavia, non manca la commutazione automatica che seleziona autonomamente il canale quando viene rilevata l’accensione di un determinato dispositivo connesso. Non manca un piccolo pannello LED che indica quale sia la fonte in utilizzo illuminando il numero corrispondente. Buona anche la costruzione che prevede tutti i connettori placcati in oro per una trasmissione dei dati impeccabile.

Grazie alle offerte del giorno lo switch è acquistabile su Amazon per soli 11 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.