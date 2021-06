Switch HDMI 3 in 1 4K, 3D e Dolby a meno di 10 euro

Se le porte HDMI della vostra TV o monitor non sono sufficienti, abbiamo una soluzione pratica e soprattutto economica da suggerirvi. Si tratta dello Switch HDMI Gana 3 in 1, un pratico accessorio che vi permetterà di collegare 3 dispositivi ad una singola porta dello schermo.

Switch HDMI Gana 3 in 1: caratteristiche tecniche

Si tratta di uno strumento decisamente semplice, anche nel design. Nella parte frontale del box troviamo 3 ingressi HDMI per dispositivi come lettori Blu-Ray, console da gioco, decoder e quanto altro. Nella parte superiore invece un piccolo pannello LED che indica la fonte in utilizzo, ed un tasto che permette di passare da un dispositivo all’altro. Infine, nella parte posteriore trova posto il cavo con il connettore HDMI maschio che andrà inserito direttamente nella TV o nel monitor.

La configurazione è decisamente semplice quindi, così come l’utilizzo. Non manca infatti la funzione di commutazione automatica da una fonte all’altra, a seconda di quale sia quella in utilizzo. Naturalmente però nulla impedisce di switchare manualmente nel caso in cui le fonti in funzione fossero più di una. Sono supportate risoluzioni fino al 4K, incluso quindi il Full HD ed il 3D. Allo stesso modo sono supportati i formati audio multicanale come il Dolby AC3, DTS 7.1, Direct Stream Digital ed LPCM. Tutti i connettori sono placcati in oro per garantire un flusso dati costante e senza disturbi di alcun genere.

