Switch HDMI (3 in, 1 out): l'offerta a tempo di Amazon

Se anche tu sei spesso alle prese con i troppi apparecchi connessi al televisore, non lasciarti sfuggire l’offerta a tempo di Amazon sullo switch HDMI di UGREEN: risolverà definitivamente il problema. Permette di collegare fino a tre dispositivi (laptop, console, lettori multimediali e molto altro) a un unico schermo (TV, monitor, proiettore e così via), selezionando liberamente la sorgente attiva tramite telecomando a infrarossi o pulsante manuale.

Switch HDMI per 3 dispositivi: ecco l’offerta

Tra le caratteristiche sulle quali vale la pena concentrarsi ci sono il supporto alla risoluzione 4K e alle tecnologie HDR10+ e Dolby Atmos per immagini vivide e audio surround immersivo. È compatibile con PS5, Xbox, Blu-Ray, TV Stick, Chromecast, Raspberry Pi e altri e in grado di gestire una trasmissione stabile con banda fino a 18 Gbps. L’alimentazione avviene tramite porta USB-C, per garantire prestazioni sempre fluide senza perdita di fotogrammi. Scopri di più nella scheda completa.

Grazie allo sconto di oggi puoi acquistare lo switch HDMI di UGREEN al prezzo di soli 22,49 euro. Ti tornerà utile per gestire i tuoi apparecchi, evitandoti di dover continuamente collegare e scollegare i dispositivi allo schermo. Attenzione: se sei interessato, ti avvisiamo che essendo un’offerta a tempo potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro.

Per i clienti Prime c’è anche la consegna gratis. Il prodotto è subito disponibile, venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon attraverso la sua logistica. Ha ricevuto centinaia di recensioni dai clienti sull’e-commerce con un voto medio che si attesta a 4,4/5.