Switch HDMI (3 in, 1 out): l'offerta a tempo di Amazon

È in corso un'offerta a tempo che taglia il prezzo dello switch HDMI di UGREEN: può gestire il collegamento in contemporanea di tre device.
È in corso un'offerta a tempo che taglia il prezzo dello switch HDMI di UGREEN: può gestire il collegamento in contemporanea di tre device.

Se anche tu sei spesso alle prese con i troppi apparecchi connessi al televisore, non lasciarti sfuggire l’offerta a tempo di Amazon sullo switch HDMI di UGREEN: risolverà definitivamente il problema. Permette di collegare fino a tre dispositivi (laptop, console, lettori multimediali e molto altro) a un unico schermo (TV, monitor, proiettore e così via), selezionando liberamente la sorgente attiva tramite telecomando a infrarossi o pulsante manuale.

Compra lo switch HDMI in sconto

Switch HDMI per 3 dispositivi: ecco l’offerta

Tra le caratteristiche sulle quali vale la pena concentrarsi ci sono il supporto alla risoluzione 4K e alle tecnologie HDR10+ e Dolby Atmos per immagini vivide e audio surround immersivo. È compatibile con PS5, Xbox, Blu-Ray, TV Stick, Chromecast, Raspberry Pi e altri e in grado di gestire una trasmissione stabile con banda fino a 18 Gbps. L’alimentazione avviene tramite porta USB-C, per garantire prestazioni sempre fluide senza perdita di fotogrammi. Scopri di più nella scheda completa.

UGREEN, switch HDMI: il contenuto della confezione

Grazie allo sconto di oggi puoi acquistare lo switch HDMI di UGREEN al prezzo di soli 22,49 euro. Ti tornerà utile per gestire i tuoi apparecchi, evitandoti di dover continuamente collegare e scollegare i dispositivi allo schermo. Attenzione: se sei interessato, ti avvisiamo che essendo un’offerta a tempo potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro.

UGREEN HDMI Switch 4K 60Hz 3 In 1 Out Switcher 1080P UHD 3D Dolby Atmos con Telecomando Compatibile con PS5/4 Xbox Laptop PC TV Stick Box Chromecast Lettore Blu Ray Dvd Proiettore HDTV

Compra lo switch HDMI in sconto

Per i clienti Prime c’è anche la consegna gratis. Il prodotto è subito disponibile, venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon attraverso la sua logistica. Ha ricevuto centinaia di recensioni dai clienti sull’e-commerce con un voto medio che si attesta a 4,4/5.

Pubblicato il 8 set 2025

Pubblicato il 8 set 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
8 set 2025
