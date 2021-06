Switch HDMI 4K 60Hz con telecomando a meno di 20 euro

Quello che vi suggeriamo in questo articolo è un ulteriore switch HDMI, indirizzato a chi i tradizionali commutatori a 3 porte non bastano. Si tratta dello switch Neoteck HDMI 4K 60Hz, un accessorio economico, ma estremamente utile e soprattutto comodo.

Switch HDMI 5 in 1 4K 60Hz Neoteck: caratteristiche tecniche

Innanzitutto si tratta di uno switch a ben 5 ingressi, leggermente più grande rispetto agli altri che abbiamo visto, ma decisamente compatto per quello che offre. Oltre al commutatore, infatti, nella confezione è incluso un telecomando ed un ricevitore ad infrarossi da poter collocare nella posizione a noi più agevole. Questo, infatti, è dotato di un cavo jack che andrà inserito nella porta dedicata. La configurazione è decisamente semplice. Sarà sufficiente collegare i diversi apparecchi nelle porte IN del dispositivo, ed infine collegare attraverso un ulteriore cavo la porta OUT al televisore.

Non manca la funzione di commutazione automatica, che sposta l’output sul dispositivo in utilizzo. Nel caso in cui fossero più di uno i dispositivi attivi, sarà sufficiente switchare tra un’uscita e l’altra attraverso il telecomando o il pulsante direttamente sul box. Molto comodo il pannello LED posto sulla parte superiore che indica l’ingresso visualizzato sullo schermo. Come suggerisce il nome è possibile collegare fonti con una risoluzione massima di 4K a 60Hz con tanto di supporto all’HDR. Anche per quanto riguarda l’esperienza audio non è stato trascurato nulla, supportando la maggior parte dei formati multicanale come Dolby Digital True-HD, DTS-HD Master Audio, LPCM, MPCM, SACD.

Lo switch può essere acquistato su Amazon ad un prezzo di soli 17,99 euro.