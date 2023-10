Switch HDMI 4K a metà prezzo: 5€ ed è tuo

Una segnalazione veloce per l’offerta lampo su Amazon che propone lo switch HDMI di Suright a metà prezzo (-49%): è possibile approfittarne fino al sold out. Dispone di due ingressi e un’uscita, ma può essere impiegato anche come sdoppiatore, inviando lo stesso segnale a due televisori o schermi.

Offerta lampo Amazon sullo switch HDMI 4K

Lo puoi utilizzare, ad esempio, se hai molti dispositivi da collegare allo schermo e non vuoi continuare a collegarli e scollegarli dal pannello posteriore (rischiando, tra l’altro, di rovinare i connettori). Oppure, se vuoi trasmettere le stesse immagini a due monitor o TV. L’immagine qui sotto illustra le due modalità di funzionamento. Per saperne di più, consulta la scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 5 euro invece di 10 euro come da listino, è un affare da cogliere al volo. Come già scritto, garantisce il pieno supporto alla risoluzione Ultra HD (dei televisori di ultima generazione). Si tratta di un’offerta lampo che scadrà presto: se interessati, meglio approfittarne subito.

Chi sceglie di effettuare l’ordine ora lo riceverà entro un paio di giorni direttamente a casa con spedizione gratuita se in possesso di un abbonamento ad Amazon Prime attivo.

