Switch HDMI 4K: lo splitter 1 in-4 out costa la metà

Vuoi moltiplicare l'output audio-video del tuo laptop, della tua console o di qualsiasi altro dispositivo, per vederlo e sentirlo su più schermi? Costa poco, anzi pochissimo: lo splitter HDMI del marchio Techole, con supporto garantito alla risoluzione 4K e ai contenuti 3D, in questo momento è acquistabile su Amazon con il 47% di sconto sul prezzo di listino.

Un ingresso, quattro uscite: lo splitter HDMI di Techole

È davvero semplice da usare: si connette la fonte in “Input” e gli schermi (monitor, televisori o proiettori) in “Output”. Lo si alimenta, lo si accende e il gioco è fatto. Non c'è alcuna perdita di qualità del segnale. Le recensioni di chi lo ha già comprato sono estremamente positive: 4,1 stelle su 5. Hai bisogno di altri dettagli? Li trovi tutti nella scheda del prodotto.

In questo momento puoi acquistare lo splitter HDMI 4K di Techole al prezzo di soli 12,27 euro invece di 22,99 euro. Attenzione: è un'offerta lampo, rimarrà disponibile solo per poche ore dalla pubblicazione di questo articolo e finché le unità in promozione non saranno esaurite.