Switch Lite al MINIMO STORICO per la Gaming Week

Approfitta dello sconto di 49 euro sul listino ufficiale e allunga le mani su Switch Lite, la versione portatile della console Nintendo. È merito della Gaming Week di Amazon che andrà avanti fino al 5 maggio, l’evento dedicato agli appassionati di videogiochi. La colorazione in offerta è Blu, quella visibile in queste immagini.

Amazon, Gaming Week: Nintendo Switch Lite a -40€

Perfetta per essere portata nello zaino o in valigia, ha un ingombro ridotto a soli 91x208x13 millimetri e un peso di 275 grammi. L’esperienza ruota attorno al display da 5,5 pollici, affiancato da altoparlanti stereo e da un sistema di controllo completo. Non mancano la connettività Wi-Fi e la ricarica rapida della batteria interna attraverso la porta USB-C in dotazione. È compatibile con tutti i giochi del catalogo. Per altre informazioni, dai uno sguardo alla descrizione completa.

In questo momento, grazie all’offerta della Gaming Week di Amazon, puoi acquistare Switch Lite nella colorazione Blu al prezzo finale di 170 euro, approfittando di uno sconto di 49 euro rispetto al listino ufficiale.

La console portatile di Nintendo è venduta e spedita da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un paio di giorni al massimo per chi decide di effettuare subito l’ordine. A conferma del fatto che sia la scelta giusta per giocare in mobilità ci sono oltre 15.000 recensioni positive con un voto medio pari a 4,7 stelle.

Se stai cercando i giochi in offerta per Switch, dai uno sguardo alle promozioni su EA SPORTS FC 24 se ti piace il calcio, Mario + Rabbids Sparks of Hope, Sonic Superstars, sull’acclamato Prince of Persia: The Lost Crown, sul nuovo Princess Peach: Showtime e sul grande classico Mario Kart 8 Deluxe.