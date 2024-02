Switch Lite a prezzo stracciato: lo SCONTO sulla console

Grande occasione per gli appassionati di gaming: il forte sconto di Amazon su Nintendo Switch Lite permette oggi di acquistare la console portatile con un forte risparmio. La piattaforma non ha certo bisogno di presentazioni: è quella che permette di divertirsi anche in mobilità, quando non si è a casa, grazie alle sue dimensioni compatte e alla batteria con un’ottima autonomia.

Che sconto su Nintendo Switch Lite

È garantita la piena compatibilità con tutti i giochi del catalogo che possono essere utilizzati in questa modalità: da quelli della serie Mario ai titoli di Zelda, senza alcuna limitazione. Nessun compromesso nemmeno per il sistema di controllo, in tutto e per tutto identico alla configurazione originale, inclusi i tasti per catturare immagini e video durante il gameplay o il chip NFC nascosto all’interno dello stick destro. L’intera esperienza ruota attorno al display touchscreen da 5,5 pollici integrato. La memoria interna per i salvataggi è di 32 GB. Per maggiori informazioni consultare la scheda del prodotto.

In questo momento puoi comprare Nintendo Switch Lite nella colorazione Corallo al prezzo finale di soli 185 euro invece di 219 euro come da listino ufficiale. Lo sconto è applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali. È in offerta anche la colorazione Giallo, ma a una spesa di poco superiore.

La disponibilità è immediata e Amazon garantisce la spedizione gratuita con la consegna a domicilio assicurata entro domani per chi effettua subito l’ordine. Sei pronto a immergerti in un mondo di divertimento? Aggiungiamo solo che, oltre 15.000 recensioni positive pubblicate da chi ha già messo alla prova il prodotto, lo hanno promosso a pieni voti: 4,7/5 stelle.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.