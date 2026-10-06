SwitchBot AI MindClip: il registratore indossabile costa solo 89€ alla Festa delle Offerte Prime

Uno dei dispositivi oggi diventati indispensabili è in promozione a un prezzo speciale grazie alla Festa delle Offerte Prime. Stiamo parlando del registratore vocale intelligente indossabile SwitchBot AI MindClip. Cosa stai aspettando? Acquistalo subito a soli 89,99 euro, invece di 119,99 euro! Si tratta di un vero e proprio mai più senza una volta provato.

Una volta indossato e attivato, questo piccolissimo dispositivo cattura tutto ciò che potrebbe sfuggirti e te lo ricorda quando conta davvero. Viene venduto con 1 mese di piano pro incluso. Così puoi sfruttare tutte le funzionalità di intelligenza artificiale integrate. Questo gioiellino è in grado di trasformare le conversazioni quotidiane in informazioni utili, mappe mentali, appuntamenti e molto altro ancora.

Ti basta un tap per aggiungere eventi al calendario del tuo dispositivo, che sia iOS o Android. In un attimo trasformi le conversazioni in vere e proprie attività grazie alla compatibilità con Promemoria di Apple. Tutto si sincronizza anche con la sua dashboard domestica. Leggerissimo, pesa solo 16,8 grammi, lo porti sempre con te. E grazie alla potente batteria, assicura un’autonomia di 20 ore con una ricarica.

Il supporto a oltre 30 lingue lo rende un fidato compagno di giornata. Acquista ora il SwitchBot AI MindClip a soli 89,99 euro su Amazon!