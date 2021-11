SwitchBot preme gli interruttori al posto tuo: mai più senza

Avevi già visto molti modi per rendere smart la tua casa, ma questo non lo avevi probabilmente ancora mai visto. Si tratta di uno strumento di facilissima adozione, del quale gli scontri del Black Friday ne hanno abbattuto il prezzo (-40% in queste ore) e che può essere estremamente simpatico per un regalo intelligente. Si tratta di SwitchBot, una sorta di piccolo dito automatico che preme un pulsante assecondando comandi ricevuti da remoto.

SwitchBot fa click

Il funzionamento è molto semplice: si installa lo SwitchBot vicino ad un interruttore, quindi lo si istruisce tramite app, Alexa, Google Home, HomePod o IFTTT. Insomma, il dispositivo è stato creato per obbedire semplicemente a comandi remoti del tipo “accendi” o “spegni“, dopodiché esegue con l'unica cosa che sa davvero fare: click.

Funziona praticamente con ogni tipo di pulsante: può premerlo, può sollevarlo, può operare a muro come su una abatjour. La batteria interna dura fino a 600 giorni e la connessione è always-on. Per accendere la luce non devi far altro che dire “Alexa, accendi la luce“: a differenza di quanto succede con lampadine intelligenti, smart switch o altri strumenti, SwitchBot opera fisicamente sul pulsante. Puoi installarlo dunque ovunque: sul televisore come sul PC, sull'attivatore delle tapparelle come sulla macchina del caffè. Anche dove il dispositivo non è smart e non è connesso, SwitchBot può fare quel che sa fare: click, accendere e spegnere.

20,99 euro per regalare una comodità. Niente male, soprattutto pensando a tutte quelle situazioni in cui la distanza da un interruttore è il fastidio più grosso che puoi provare ogni volta che vai a letto, ogni volta che ti siedi sul divano, ogni volta che devi impartire un comando e devi giocoforza interrompere quel che stavi facendo per fare quell'unica cosa che SwitchBot potrebbe fare per te: click.