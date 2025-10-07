SwitchBot Smart Relay Switch 1: solo 9€ alla Festa delle Offerte Prime

Oggi la tua casa può diventare smart grazie a un semplicissimo SwitchBot Smart Relay Switch 1 che ti costa meno di 10 euro su Amazon. Acquistalo adesso a soli 9,49 euro con la Festa delle Offerte Prime. Si tratta di un’offerta incredibilmente vantaggiosa che devi assolutamente prendere al volo. Quali sono i vantaggi di questo dispositivo intelligente?

Prima di tutto che si tratta del primo interruttore relè intelligente con ripetitore Bluetooth integrato che supporta Matter. Potrai così assumere il controllo diretto delle tue apparecchiatura attraverso il tuo assistente vocale preferito tra cui Alexa, Apple Home, Google Home e SmartThings. Una vera e propria genialità a costo bassissimo.

SwitchBot Smart Relay Switch 1: piccolo costo, grande risultato

Con lo SwitchBot Smart Relay Switch 1 ottieni un grande risultato con un piccolo costo. Ordinalo adesso a soli 9,49 euro! Lo trovi in promozione su Amazon grazie alla Festa delle Offerte Prime. Con questo gioiellino dalle dimensioni super contenute (42 x 36 x 16 millimetri) puoi personalizzare le automazioni tramite Scene Intelligenti.

Con questo gioiellino puoi accendere automaticamente le luci quando si aprono le porte o con il rilevamento di movimento. Inoltre, puoi anche programmare accensione e spegnimento a un determinato orario. Sicuro e affidabile, questo SiwtchBot è ignifugo di classe V0 con protezione alla sovratemperatura.

Acquistalo immediatamente a soli 9,49 euro! Lo trovi solo su Amazon nella Festa delle Offerte Prime.