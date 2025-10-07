 SwitchBot Smart Relay Switch 1: solo 9€ alla Festa delle Offerte Prime
Rendi domotica la tua casa a un costo veramente basso: acquista lo SwitchBot Smart Relay Switch 1 a soli 9€ con la Festa delle Offerte Prime.
Oggi la tua casa può diventare smart grazie a un semplicissimo SwitchBot Smart Relay Switch 1 che ti costa meno di 10 euro su Amazon. Acquistalo adesso a soli 9,49 euro con la Festa delle Offerte Prime. Si tratta di un’offerta incredibilmente vantaggiosa che devi assolutamente prendere al volo. Quali sono i vantaggi di questo dispositivo intelligente?

Acquista lo Smart Relay Switch 1

Prima di tutto che si tratta del primo interruttore relè intelligente con ripetitore Bluetooth integrato che supporta Matter. Potrai così assumere il controllo diretto delle tue apparecchiatura attraverso il tuo assistente vocale preferito tra cui Alexa, Apple Home, Google Home e SmartThings. Una vera e propria genialità a costo bassissimo.

SwitchBot Smart Relay Switch 1: piccolo costo, grande risultato

Con lo SwitchBot Smart Relay Switch 1 ottieni un grande risultato con un piccolo costo. Ordinalo adesso a soli 9,49 euro! Lo trovi in promozione su Amazon grazie alla Festa delle Offerte Prime. Con questo gioiellino dalle dimensioni super contenute (42 x 36 x 16 millimetri) puoi personalizzare le automazioni tramite Scene Intelligenti.

SwitchBot Smart Relay Switch 1, Modulo Relè Intelligente con Ripetitore Bluetooth Integrato, Interruptore Wi-Fi&Bluetooth Compatibile con Alexa/Apple Home/Google Home/Matter(Hub Necessario),2.4GHz,16A

9,49 19,99€ -52,53%
Con questo gioiellino puoi accendere automaticamente le luci quando si aprono le porte o con il rilevamento di movimento. Inoltre, puoi anche programmare accensione e spegnimento a un determinato orario. Sicuro e affidabile, questo SiwtchBot è ignifugo di classe V0 con protezione alla sovratemperatura.

Acquista lo Smart Relay Switch 1

Acquistalo immediatamente a soli 9,49 euro! Lo trovi solo su Amazon nella Festa delle Offerte Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
7 ott 2025
