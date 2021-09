Sync: cloud storage sicuro con 5 dollari/mese

Per la maggioranza degli utenti sono sufficienti i servizi di cloud storage offerti da Apple, Google o Microsoft, ma quando servono funzionalità più avanzate è meglio rivolgersi ad altri provider. Uno di essi è la canadese Sync che propone diversi piani, tra cui Teams Standard. Il costo dell'abbonamento è solo 5 dollari al mese.

Sync Teams Standard: 1 TB sul cloud

Il piano Teams Standard è indicato per le PMI e i piccoli gruppi di lavoro (minimo due utenti). Sync offre 1 TB di spazio sul cloud, condivisione di file e cartelle, backup e sincronizzazione automatica su Windows, macOS, Android, iOS e web. Gli utenti possono accedere facilmente al servizio sfruttando l'integrazione con Esplora File su Windows e Finder su Mac. La versione mobile consente di caricare automaticamente le foto.

È possibile scaricare i file localmente per un accesso offline oppure lasciarli solo sul cloud, liberando spazio sul dispositivo. Sync consente inoltre la scelta delle cartelle per la sincronizzazione selettiva e la visualizzazione dei documenti senza download. Sono disponibili diverse funzionalità per la protezione dei dati, tra cui il ripristino delle versioni dei file fino a 180 giorni, il controllo granulare dei permessi, la condivisione protetta da password, la cancellazione remota e l'autenticazione in due fattori.

L'azienda garantisce inoltre la massima privacy con il rispetto del GDPR (anche se i dati sono conservati su server canadesi), l'assenza di tracciamento e la crittografia end-to-end. L'abbonamento al piano Teams Standard costa 5 dollari/mese per utente, quindi 120 dollari/anno. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e Bitcoin.