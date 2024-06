Synthesia 2.0, l'update introduce gli avatar AI a corpo intero

Synthesia, la startup londinese specializzata nella creazione di video AI professionali, ha annunciato un importante aggiornamento della sua piattaforma. Denominato ufficialmente Synthesia 2.0, l’aggiornamento introduce diverse funzionalità chiave che promettono di rivoluzionare il modo in cui le aziende creano e utilizzano i contenuti video.

Avatar a corpo intero e movimenti naturali

Una delle novità più importanti di Synthesia 2.0 è l’introduzione di avatar a corpo intero in grado di eseguire una vasta gamma di movimenti realistici. Questa funzionalità mira a migliorare l’aspetto narrativo dei personaggi AI, consentendo loro di raccontare storie accattivanti utilizzando l’intera gamma del linguaggio non verbale a disposizione degli esseri umani, comprese le mani.

Come ha spiegato Dan-Vlad Cobasneanu, responsabile marketing di Synthesia, gli avatar migliorati sono il risultato dell’acquisizione di dati da migliaia di persone in tutto il mondo.

Creazione semplificata di avatar AI personali

Un’altra novità di Synthesia 2.0 è la semplificazione del processo di creazione di avatar AI personalizzati. Gli utenti potranno utilizzare le proprie webcam o fotocamere dei dispositivi mobili con sfondi naturali per creare avatar che abbiano un aspetto più autentico, particolarmente utile durante la realizzazione di tutorial o altri contenuti video. Inoltre, gli avatar personali registrati avranno una migliore sincronizzazione labiale e una voce più naturale, con la possibilità di tradurre il parlato in oltre 30 lingue.

Introduzione di esperienze video interattive basate sull’AI

Synthesia 2.0 introduce anche un nuovo lettore video interattivo che consente agli utenti di incorporare hotspot cliccabili nei loro contenuti. Questa funzionalità permetterà al pubblico di interagire con gli elementi presenti nel video, come compilare moduli, aprire calendari o quiz, o navigare verso specifiche sezioni del video. Questa innovazione promette di trasformare il modo in cui i contenuti video vengono fruiti, ma anche di offrire esperienze più coinvolgenti per gli spettatori.

Le altre novità di Synthesia 2.0

Tra le altre novità di Synthesia 2.0 ci sono la possibilità di aggiungere brand kit per incorporare il tone of voice e l’identità del marchio nei video, la generazione di contenuti su larga scala attraverso l’assistente video AI dell’azienda, nuove funzionalità di collaborazione per il lavoro di gruppo su progetti video e un’esperienza di traduzione migliorata con un solo clic.