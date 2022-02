SysTools PDF Extractor, 10% di sconto con coupon

Se sei solito lavorare con file in formato PDF, oggi ti parliamo di un interessante tool che potrebbe semplificarti sensibilmente il flusso di lavoro. Si tratta PDF Extractor, un programma sviluppato da SysTools che ha come obiettivo principale quello di aiutare gli utenti a gestire i propri documenti PDF attraverso una serie di funzionalità, che si concentrano soprattutto sull’estrazione di immagini oppure porzioni di testo e segnalibri, che possono essere archiviati o utilizzati per creare un file ex-novo. Inserendo in fase di acquisto – disponibile a questo link – il coupon “UPDATE10OFF”, potrai ottenere uno sconto extra del 10%: il prezzo finale sarà così di 28,07 euro per la versione full del programma.

PDF Extractor: funzionalità

Ma cosa è davvero capace di fare il programma? Diamo un’occhiata alle funzionalità più interessanti che offre.

Estrai allegati da file PDF . È possibile estrarre tutti oppure una selezione di allegati direttamente da un documento PDF, salvandoli nel loro formato originale.

. È possibile estrarre tutti oppure una selezione di allegati direttamente da un documento PDF, salvandoli nel loro formato originale. Estrai immagini . In maniera simile agli allegati, è possibile anche estrarre tutte le immagini contenute in un file, che potranno a loro volta essere salvate nel loro formato e risoluzione originale.

. In maniera simile agli allegati, è possibile anche estrarre tutte le immagini contenute in un file, che potranno a loro volta essere salvate nel loro formato e risoluzione originale. Estrai testi . Lo sappiamo: copincollare un testo da un documento PDF ne compromette la formattazione, facendoci perdere tempo. Con questo programma non solo potrai estrarre tutti i testi che vuoi, ma potrai anche mantenere la formattazione originale. La funzione è disponibile anche per più documenti in contemporanea.

. Lo sappiamo: copincollare un testo da un documento PDF ne compromette la formattazione, facendoci perdere tempo. Con questo programma non solo potrai estrarre tutti i testi che vuoi, ma potrai anche mantenere la formattazione originale. La funzione è disponibile anche per più documenti in contemporanea. Supporta file protetti da password . Anche se il documento è protetto da password (che dobbiamo, ovviamente, conoscere), è possibile estrarre tutto ciò che vogliamo.

. Anche se il documento è protetto da password (che dobbiamo, ovviamente, conoscere), è possibile estrarre tutto ciò che vogliamo. Opzioni per cartelle e filtri. È possibile scegliere una cartella in cui estrarre tutti i contenuti. Sono inoltre presenti dei filtri sia per gli allegati che per le immagini, con la possibilità dunque di poterli ordinare sia per dimensione che per tipologia di file. Infine, PDF Extractor supporta la creazione di singoli PDF per ogni immagine estratta, oppure di riunirle tutte in un unico documento.

Il software è disponibile sia per utenti Windows che per utenti Mac. I sistemi operativi supportati sono: Windows 7 e superiori, più Windows Server 2008, 2012 R2 e 2016; per MacOS da 10.8 in poi. PDF Extractor è un utilissimo tool per tutti coloro che lavorano quotidianamente con documenti PDF e hanno bisogno di uno strumento gestionale per esportare immagini, testi e allegati senza ricorrere a software più complessi e costosi. Ti ricordiamo che inserendo in fase di acquisto il coupon “UPDATE10OFF” risparmierai il 10% di sconto sul prezzo di listino. Se vuoi provare il programma prima di acquistarlo, è disponibile una versione demo con tutte le funzionalità, limitata però ai primi 5 file PDF.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.