SysTools SQL Server Migrator: taglio del 15% con codice sconto esclusivo

Il software SysTools SQL Server Migrator è uno dei più affidabili sul mercato per effettuare la migrazione di database SQL da un server a un altro in maniera rapida e sicura. Per celebrare il lento arrivo dell’inverno, la società ha deciso di proporre una vasta gamma di sconti che copre proprio tale strumento. Normalmente il costo è pari a 215,06 Euro IVA esclusa. Per le prossime settimane, però, si abbasserà a 209,90 Euro IVA inclusa.

SysTools SQL Server Migrator: a cosa serve e dettagli offerta

Grazie a questo strumento sarà possibile effettuare diverse attività:

Effettuare la migrazione del database di server SQL live a un altro server SQL live . Utilizzando questa funzionalità, il database verrà esportato direttamente da un server SQL a un altro senza dover accedere alla posizione dei file;

. Utilizzando questa funzionalità, il database verrà esportato direttamente da un server SQL a un altro senza dover accedere alla posizione dei file; In caso di impossibilità a connettersi al server SQL, sarà possibile effettuare la migrazione cercando offline i file MDF o NDF di interesse. Successivamente, sarà possibile migrare al nuovo server SQL live;

Creare nuovi database sul server SQL di destinazione;

Esportare un database intero al server SQL di destinazione;

Ovviamente ne troverete molte altre, tutte efficaci e perfettamente funzionanti su Microsoft SQL Server versione 2019, 2017, 2016, 2014, 2012, 2008, 2008 R e 2005.

Il software SysTools SQL Server Migrator sarà disponibile nella versione prova dimostrativa gratuita con funzioni limitate, così da confermare il suo corretto funzionamento nel vostro caso specifico. Successivamente, se risulterà di vostro interesse, potrete completare l’acquisto pagando 209,90 Euro IVA inclusa, ovvero 43,01 Euro in meno rispetto al listino, tramite la pagina apposita con il codice sconto già applicato. Come per tanti altri software SysTools, l’azienda segue la politica “Soddisfatti o Rimborsati” entro 30 giorni dall’acquisto. Infine, si segnala che l’acquisto potrà essere effettuato tramite carta di credito, PayPal o anche altri metodi come Skrill Wallet e Neteller.

Sempre a proposito di Systools in questo periodo potrete trovare oltre 200 software al 20% in meno grazie a un altro codice sconto limitato.