SysTools: oltre 200 software in sconto del 20% grazie a coupon limitato

Gli sconti invernali proposti da SysTools coprono l’intero catalogo di prodotti della società statunitense. Nei giorni scorsi abbiamo avuto occasione di parlare di Outlook Duplicates Remover al 10% in meno, ma non ci si ferma qui. Assieme a tale singolo prodotto, infatti, troviamo oltre 200 software ulteriori in offerta al 20% in meno. Ma quali possono essere i più convenienti?

Sconti invernali SysTools: alcuni dei software più interessanti

Trattandosi di un portfolio ricchissimo, citeremo di seguito solamente una selezione ridotta a seconda dell’utilità maggiore dei prodotti. Di essi riporteremo le funzionalità offerte e il prezzo a cui vengono venduti.

SysTools Hard Drive Recovery : chi mastica l’inglese avrà già capito che questo software si focalizza sul recupero di dati da hard disk interni o esterni che siano. Dalle dette soluzioni di archiviazione potrete recuperare anche file cancellati. O ancora, potrete effettuare la formattazione del disco e scansionarlo per comprendere quali file erano e sono contenuti al suo interno, ma risultano inaccessibili. Il prezzo? Normalmente costa 33,61 Dollari ma, con il coupon WINTOOLS20OFF inserito nel carrello costa 26,89 Euro IVA inclusa;

: chi mastica l’inglese avrà già capito che questo software si focalizza sul recupero di dati da hard disk interni o esterni che siano. Dalle dette soluzioni di archiviazione potrete recuperare anche file cancellati. O ancora, potrete effettuare la formattazione del disco e scansionarlo per comprendere quali file erano e sono contenuti al suo interno, ma risultano inaccessibili. Il prezzo? Normalmente costa 33,61 Dollari ma, con il inserito nel carrello costa 26,89 Euro IVA inclusa; Pen Drive Recovery : il funzionamento è analogo al software precedente, ma si concentra sul recupero di dati da chiavette USB, SD e microSD. Brani musicali, video, immagini, documenti, qualsiasi cosa è recuperabile grazie a questo strumento SysTools. Il prezzo, in questo caso, è sempre pari a 26,89 Euro IVA inclusa grazie al detto coupon di sconto del 20%;

: il funzionamento è analogo al software precedente, ma si concentra sul recupero di dati da chiavette USB, SD e microSD. Brani musicali, video, immagini, documenti, qualsiasi cosa è recuperabile grazie a questo strumento SysTools. Il prezzo, in questo caso, è sempre pari a 26,89 Euro IVA inclusa grazie al detto coupon di sconto del 20%; Mac Photo Repair: si tratta di uno strumento utile alla riparazione di immagini corrotte per ripristinarle allo stato originale. File RAW, JPG, JPEG e altri formati sono supportati, ma solo su macOS. In questo caso si parla di 33,78 Euro IVA inclusa al posto di 42,23 Euro.

Gli strumenti proposti da SysTools sono moltissimi e riguardano principalmente il recupero di file di vario formato e convertitori tra formati particolarmente insoliti e legati a programmi e attività specifiche. Basterà trovare quello di vostro interesse, aggiungerlo al carrello e usare il coupon WINTOOLS20OFF per godere del 20% di sconto. Il pagamento, infine, potrà essere effettuato con PayPal e carte di credito. In caso di insoddisfazione, potrete ottenere il rimborso completo entro 30 giorni.