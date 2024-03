Tablet 16GB RAM/256GB con Android e slot per SIM in sconto PREPOTENTE

Non una semplice promozione. Diciamo solo che se sei in cerca di un tablet e stavi puntando a un prodotto che ne valesse la pena, con questo modello di OSCAL hai trovato pane per i tuoi denti. Lo usi dentro e fuori casa senza rinunciare a niente, neanche la connessione visto lo slot per la SIM e il supporto al 4G LTE.

Veramente potente e ottimo nella scheda tecnica, oggi su Amazon è in promozione con due sconti. Applica il coupon e usa il codice “MDG98KEH” per portarlo a casa a soli 179,99€, meno del metà prezzo.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Tablet Android con tutto al posto giusto: un gioiello

Non ha uno di quei marchi che vedi in televisione durante le pubblicità, ma metti a confronto le schede tecniche e scopri che ti potenziale ce n’è sotto tutti i punti di vista. Questo meraviglioso tablet di OSCAL ti fa fare un po’ di tutto offrendoti funzioni per lo svago, il lavoro e persino lo studio.

Come sistema operativo trovi Android che ti supporta in ogni gesto. Naturalmente puoi scaricare qualunque applicazione dallo Store senza limitazioni. Conta che hai dalla tua parte 256GB di memoria da riempire a piacimento.

Un’altra caratteristica da non ignorare è la doppia fotocamera posteriore che è un po’ rara su questa categoria di prodotti ma che torna estremamente utile. Sì, c’è anche la selfie cam.

Batteria che ti porta a fine serata. Bluetooth, Jack Audio e tante altre piccole features che ti lascio scoprire da solo.

Non dimentichiamoci, però, che ti viene regalata una tastiera Bluetooth da abbinare immediatamente al dispositivo.

Collegati su Amazon e usa con un semplice click il coupon e il codice “MDG98KEH” per acquistare questo straordinario Tablet a soli 179,99€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.