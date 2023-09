Tablet 2K a PREZZO OUTLET su Amazon (119€)

Il tablet Teclast con uno straordinario schermo 2K è adesso disponibile su Amazon al prezzo incredibilmente conveniente di soli 119,99€. Ecco perché dovresti approfittarne al volo.

Tablet Teclast 2K in offerta: la scheda tecnica

Il tablet Teclast è alimentato da un processore MediaTek “MT8183” a 8 core, realizzato con un processo a 12 nm a basso consumo energetico. Questo significa prestazioni elevate con un consumo energetico ridotto, il che si traduce in una maggiore durata della batteria. Il processore grafico Mali-G72 offre prestazioni grafiche di alto livello, rendendo questo tablet ideale per il multitasking, il gaming e l’uso quotidiano.

Con una generosa RAM da 16GB (8GB RAM + 8GB memoria espandibile), questo tablet ha abbastanza potenza per gestire qualsiasi attività. Inoltre, supporta schede microSD fino a 1 TB (formato FAT32), offrendoti spazio di archiviazione praticamente illimitato per le tue foto, video, app e file.

Il tablet Teclast è dotato di Android 12 e certificazione GMS (Google Mobile Services). Ciò significa che puoi godere di servizi Google stabili e installare le tue app preferite dal Google Play Store. Inoltre, offre funzioni avanzate di protezione per bambini e gestione genitori, consentendoti di monitorare e controllare il tempo che i tuoi figli passano sul tablet in modo sicuro.

Con uno spessore di soli 8 mm e un peso di 460 g, il tablet Teclast è incredibilmente sottile e leggero. Il corpo in metallo conferisce al tablet un aspetto elegante e una sensazione di alta qualità. È perfetto da portare in giro per il lavoro, lo studio o i viaggi.

Questo tablet offre molte funzionalità avanzate, tra cui un microfono con cancellazione del rumore integrato, porta USB-C, Wi-Fi dual-band 2.4G/5G, Bluetooth 5.0 e navigazione GPS in 3 modalità (GPS + GLONASS + Galileo). Inoltre, supporta lo sblocco facciale per un’esperienza utente comoda e sicura.

Non perdere l’opportunità di acquistare un tablet di alta qualità con uno schermo 2K a un prezzo così vantaggioso. Scegli il tablet Teclast e scopri un mondo di possibilità digitali senza spendere una fortuna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.