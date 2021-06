Un tablet Android da 10 pollici a meno di 80 euro su Amazon

Quanto costa un tablet Android? Poco, pochissimo, se si ha la pazienza di monitorare gli store online per cogliere l'occasione giusta: lo abbiamo fatto per voi, segnalando qui oggi la possibilità di acquistarne uno a meno di 80 euro su Amazon.

Vuoi un tablet Android economico? Guarda qui

Tra le specifiche tecniche principali vanno citati il display da 10,1 pollici in alta risoluzione, il processore quad core MT6580 e la batteria da 6.000 mAh che garantisce un'autonomia elevata, senza dimenticare la piena compatibilità con tutte le applicazioni in download su Play Store. Tutte le altre info nella scheda del prodotto.

È bene precisarlo: non si tratta certo del più potente modello top di gamma, ma ha tutto ciò che serve per navigare, guardare video in streaming, accedere ai social network e passare qualche momento di relax in compagnia dei migliori giochi mobile. Grazie all'offerta lampo di Amazon (scadrà tra poche ore) è possibile acquistarlo al prezzo di soli 79.91 euro. Cosa state aspettando?