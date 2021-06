Oppo Band Style Tracker: un gioiello da polso a -43%

Oppo Band Style Tracker è in offerta su Amazon a €39,90. Prezzo di listino viene preso più convenienza da un ribasso del 43% che corrisponde lo sconto effettivo di €30.

Le spedizioni sono gratuite su tutto il territorio italiano.

Di cosa è capace Oppo Band Style Tracker

Oppo Band Style Tracker è uno Smartwatch innovativo che presenta un design unico e molto accattivante. Disponibile in colorazione nera, risulta essere un accessorio perfetto sia per polsi maschili che per polsi femminili.

La sua cassa ha una forma allungata e vanta all'interno un display a colori AMOLED con ampiezza di 1,1 pollici. Grazie a questa caratteristica la lettura delle informazioni è sempre confortevole anche in ambienti altamente illuminati.

Tra i vantaggi di possedere questo dispositivo rientrano le 12 modalità di workout preinstallate. Queste ultime riguardano sia sport indoor che sport outdoor e possono soddisfare tutte le esigenze. Inoltre, lo smartwatch è impermeabile e quindi può essere utilizzato in acqua senza alcun problema, in particolar modo fino a 50 metri di profondità.

Al suo interno sono presenti anche dei sensori dedicati al benessere come ad esempio la misurazione continuativa della saturazione dell'ossigeno.

Caratteristica saliente e la batteria che attraverso la ricarica rapida da 90 minuti regala fino a 12 giorni di autonomia.

In conclusione, il display può essere personalizzato a proprio piacimento attraverso le più di 40 interfacce disponibili. In confezione è incluso anche un secondo cinturino di ricambio.

Oppo Band Style Tracker in colorazione nera.