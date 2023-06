Solo 84€ per questo tablet Android da 10 pollici

Perfetto per l’intrattenimento multimediale di chi è solito trascorrere il proprio tempo libero in compagnia di film e serie in streaming, Teclast P25T è il tablet che merita oggi una segnalazione su queste pagine: è in offerta su Amazon nella sua ultima edizione, lanciata quest’anno. Lo si può acquistare al prezzo finale di soli 84 euro.

Teclast P25T è il tablet Android che cerchi, al prezzo che vuoi

Partiamo dal sistema operativo: è Android nella sua versione completa e con pieno accesso alla piattaforma Google Play per il download di giochi e applicazioni. Di seguito, invece, le specifiche tecniche integrate: display di ottima qualità con pannello IPS da 10,1 pollici e risoluzione 1280×800 pixel, processore quad core Rockchip RK3566 con GPU Mali-G52, 8 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB), fotocamera posteriore da 5 megapixel e anteriore da 2 megapixel, supporto alla tecnologia Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e batteria da 5.000 mAh con ricarica tramite cavo USB-C. Per tutti gli altri dettagli puoi consultare la scheda del prodotto. Se desideri conoscere altre informazioni, le trovi nella descrizione completa.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare Teclast P25T al prezzo finale di soli 84 euro, nella colorazione Sky Blue visibile in queste immagini.

È inoltre possibile contare sulla disponibilità immediata con spedizione gratuita gestita dalla logistica di Amazon e consegna prevista in un paio di giorni: chi effettua subito l’ordine riceverà il tablet Android già entro sabato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.