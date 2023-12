Tablet Android da 10 pollici a PREZZO STRACCIATO

Perfetto per vedere i video, i film, le serie TV e le partite in streaming, ma anche per giocare e per gestire i documenti, Blackview Tab 10 è oggi protagonista di un’ottima offerta su Amazon. Puoi acquistare il tablet in forte sconto, sei ancora in tempo per metterlo sotto l’albero se l’intenzione è quella di regalarlo a Natale, non devi far altro che attivare il coupon dedicato. Il sistema operativo è Android, aggiornato all’ultima versione e con pieno accesso a Google Play per il download delle applicazioni.

Grande occasione su Amazon per il tablet Blackview Tab 10

Sei curioso di conoscere le specifiche tecniche integrate? Eccole: display da 10,1 pollici con risoluzione 1280×800 pixel, processore octa core MediaTek MT8788, 16 GB di RAM (8+8), 256 GB di memoria interna per l’archiviazione, possibilità di espansione fino a 2 TB con microSD, sblocco con riconoscimento facciale, pennino in omaggio per scrivere e disegnare a mano libera, fotocamere da 13 e 5 megapixel, Wi-Fi, Bluetooth e batteria da 7.680 mAh per un’autonomia elevatao. Per saperne di più, dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

Il tutto è racchiuso in un telaio in alluminio resistente e leggero, caratterizzato dall’elegante colorazione Blue. In questo momento, il tablet Blackview Tab 10 è in offerta al prezzo finale di soli 139 euro, grazie alla possibilità di attivare il coupon Amazon dedicato.

Se lo vuoi mettere sotto l’albero per fare un regalo di Natale, sei ancora in tempo: effettua subito l’ordine per riceverlo direttamente a casa entro venerdì, con spedizione gratuita. Per un’eventuale restituzione senza spese ci sarà poi tempo fino a fine gennaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.