Tablet Android 13 a soli 80 euro grazie al DOPPIO SCONTO Amazon

Il Blackview Tab 70 è un tablet Android 13 pensato per darti l’esperienza di base con un prodotto a basso costo ma capace di soddisfare ogni tua esigenza. Il prezzo in offerta è di soli 80 euro: per accedere a questo doppio sconto devi spuntare il coupon che trovi in pagina sotto al prezzo del prodotto. Attenzione perché il coupon è disponibile fino ad esaurimento scorte.

Blackview Tab 70: scheda tecnica del tablet Android a 80 euro

Il Tab 70 è equipaggiato con il sistema operativo Android 13, offrendo una maggiore capacità di controllo della privacy e dei dati. Certificato da Google GMS, puoi scaricare tutte le app disponibili su Google Play, garantendo un’esperienza utente completa e sicura.

Con il supporto per il Wi-Fi 6, il Tab 70 offre una connessione più veloce e stabile, coprendo la doppia banda 2,4/5GHz. Il Bluetooth 5.0 garantisce una copertura più ampia, una maggiore velocità di trasmissione e una compatibilità superiore per collegare facilmente i tuoi dispositivi.

Goditi immagini brillanti sullo schermo IPS da 10,1 pollici e sperimenta un audio coinvolgente grazie ai due altoparlanti stereo. Con Widevine L1 supportato, potrai goderti video in alta definizione con una qualità visiva eccezionale.

Il Tab 70 offre 64 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 2 TB con schede Micro SD/TF, garantendo spazio sufficiente per tutti i tuoi file. Con 6 GB di RAM, l’avvio rapido delle app e un’esperienza fluida sono assicurati.

Scatta foto chiare e belle con le 3 fotocamere, di cui 2MP+5MP sul retro, per catturare i momenti speciali. La batteria da 6580 mAh garantisce un’ampia autonomia, perfetta per un uso outdoor, viaggi e tempo libero.

Acquista subito il Blackview Tab 70 su Amazon a soli 80 euro e porta a casa un tablet che unisce prestazioni di alto livello e un prezzo imbattibile. Approfitta del doppio sconto, l’offerta è limitata.

