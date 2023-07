Tablet Android 13 da 10 pollici: PAZZESCO SCONTO su Amazon (-63%)

Entra nel futuro della tecnologia con questo tablet Android 13 da 10 pollici G2, ora disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 63%.

Questa è l’occasione che stavate aspettando per aggiornare il vostro dispositivo e godervi prestazioni, funzionalità e innovazioni all’avanguardia.

Tablet Android 13 a 99 euro: solo su Amazon

Dotato del nuovissimo sistema operativo Android 13, il tablet G2 è progettato per offrire una piattaforma veloce, intelligente e sicura. Con il potente processore da 2Ghz, potrai goderti un’esperienza di streaming senza interruzioni e una navigazione fluida. Inoltre, non dovrai preoccuparti di bloatware o app indesiderate, poiché Android 13 offre impostazioni personalizzabili, controlli parentali e protezione della privacy avanzata.

Con una potenza di 10GB di RAM (4GB + 6GB di espansione RAM) e 64GB di ROM, il tablet G2 offre spazio sufficiente per archiviare tutti i tuoi dati, app e file. E se questo non fosse abbastanza, potrai espandere la memoria tramite scheda MicroSD/TF fino a 1TB, garantendo che non ti mancherà mai lo spazio di archiviazione di cui avrai bisogno.

Esplora il mondo della connettività con il tablet G2, che supporta WiFi 5G e WiFi 2.4G per garantire una connessione veloce e affidabile. Il Bluetooth 5.0 ti permetterà di trasmettere dati a velocità impressionanti, mentre l’AGPS assicurerà un posizionamento preciso per la navigazione tramite rete. E con porte Type-C, jack per cuffie AUX da 3,5 mm e una porta per schede SD/TF, avrai tutte le opzioni di connessione di cui avete bisogno.

Il tablet G2 offre anche un’esperienza visiva eccezionale grazie al display IPS full-color da 10 pollici, con colori brillanti e un tocco confortevole. La batteria integrata da 6000 mAh vi garantirà un’autonomia di utilizzo prolungata, e con i due altoparlanti stereo, potrete godervi un suono luminoso e chiaro, con effetti surround 3D.

Non perdere l’opportunità di ottenere il tablet Android 13 G2 a soli 99,99 euro invece di 288,88 euro su Amazon. Questa promozione è disponibile per un periodo limitato, quindi affrettati a prenotare il tuo tablet G2 e scoprite tutto ciò che questo dispositivo straordinario può offrire.

