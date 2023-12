Tablet Android a 42 euro: OFFERTA LAMPO su Amazon

Segnaliamo l’offerta lampo su Amazon che, in questo momento, mette a disposizione un tablet Android economico al prezzo stracciato di soli 42 euro. Si tratta del modello TYD 108, caratterizzato dalla presenza di uno schermo dalle dimensioni generose e in alta definizione, dunque ottimo per lo streaming dei contenuti multimediali, ad esempio film e serie TV su Netflix, Prime Video e YouTube. Il numero delle unità in promozione è limitato: il consiglio per gli interessati è di approfittarne prima del sold out.

Amazon propone il tablet Android a 42 euro

Ecco le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display touch da 10,1 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore octa core MediaTek MT6592, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibile con schede microSD, fotocamere posteriore e anteriore da 8 e 3 megapixel, Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.0, accelerometro, GPS e batteria da 6.000 mAh per un’autonomia elevata. Per il download di giochi e applicazioni è possibile fare affidamento sulla piattaforma ufficiale Google Play. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento è possibile acquistare TYD 108 al prezzo finale di soli 42 euro, scegliendo tra le colorazioni Nero e Argento visibili in queste immagini. La spesa non cambia. Non è necessario attivare coupon o inserire codici promozionali: è tutto pronto per metterlo nel carrello e approfittare dell’offerta lampo. La confezione include il cavo per la ricarica, l’adattatore OTG, il manuale e una protezione per lo schermo.

Amazon garantisce disponibilità immediata, spedizione gratuita a domicilio con la consegna del tablet in un solo giorno per chi effettua subito l’ordine e la possibilità di eseguire eventualmente il reso fino al 31 gennaio 2024. Se si tratta di un regalo da mettere sotto l’albero di Natale, dunque, nessun problema.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.