Tablet Android a 65€: attiva il coupon ed è tuo

Vale la pena segnalare l’offerta sul tablet di MEBERRY adatto all’intrattenimento e al gaming, proposto oggi su Amazon al prezzo finale di soli 65,85 euro. Allo sconto applicato in automatico dall’e-commerce si aggiunge infatti il coupon dedicato da attivare in un attimo. Il sistema operativo è Android con pieno accesso alla piattaforma Google Play per il download di applicazioni e giochi.

Super offerta Amazon: attiva il coupon su questo tablet Android

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display da 10,1 pollici con risoluzione HD (1280×800 pixel), processore quad core, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna per il salvataggio dei file espandibile con schede microSD fino a 128 GB, fotocamere da 8 e 5 megapixel, Wi-Fi, Bluetooth, GPS e batteria da 8.000 mAh per un’autonomia di funzionamento molto elevata. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il tablet Android da 10 pollici di MEBERRY al prezzo finale di soli 65,85 euro invece di 71,85 euro come da listino. Tutto ciò che devi fare per approfittare dell’offerta è attivare il coupon dedicato.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio: se lo ordini subito entro domani sarà a casa tua. Sono inclusi nella confezione il caricatore con cavo USB-C, una custodia, una pellicola protettiva per lo schermo, una penna capacitiva per scrivere o disegnare a mano libera e il manuale di istruzioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.