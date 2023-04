Tablet Android 6GB RAM e 128GB ROM a soli 129€ con Amazon

Interamente realizzato in metallo, il Tablet Android Teclast P40HD a soli 129 euro, invece di 169,99 euro, è una vera bomba. Ottieni questo prezzo speciale solo su Amazon grazie alla combo sconto 18% e Coupon 10 euro da attivare prima di aggiungere al carrello questo articolo. La versione in promozione è dotata di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile fino a 1TB.

Tra l’altro puoi anche decidere di acquistare subito, ma pagare un po’ alla volta. Infatti, direttamente al check out hai la possibilità di attivare il pagamento a rate con Cofidis. La disponibilità per ora è immediata e per tutti i clienti Amazon Prime c’è la consegna gratuita e veloce. Però meglio sbrigarsi perché sta letteralmente andando a ruba visto che questo tablet è anche 4G.

Tablet Android Teclast P40HD: una favola potente

Scopri tutta la potenza del Tablet Android Teclast P40HD grazie al suo processore Octa-core UNISOC T606. L’ottimizzazione AI è ancora più sofisticata. Inoltre, è stata anche introdotta la nuova modalità touch dei gesti che rende l’utilizzo ancora più piacevole e intuitivo. La modalità scura totale garantisce una personalizzazione perfettamente adattabile ai gusti dell’utente.

Dotato di un super display FHD da 10,1 pollici con risoluzione 1920×1200 IPS rende tutto più realistico e immersivo. Mettilo in carrello a soli 129 euro, anziché 169,99 euro. Ricordati però di attivare il Coupon 10 euro. E ancora non sei un cliente Prime iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.