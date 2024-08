Tablet Android a SOLI 75€: Blackview Tab 70 è tuo

In questo momento, Blackview Tab 70 è in sconto a soli 75 euro ,grazie a un’offerta a tempo su Amazon che rimarrà attiva per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione. È il tablet l’ideale per lo streaming da piattaforme come Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN, RaiPlay, NOW e non solo, proposto nella versione più recente del 2024.

L’offerta a tempo sul tablet Blackview Tab 70

Il sistema operativo è Android con l’interfaccia personalizzata Doke OS e la possibilità di scaricare le applicazioni da Google Play. Ha in dotazione un display da 10,1 pollici in alta definizione, altoparlanti stereo per un’esperienza audio di alto livello, la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, 8 GB di RAM (4 virtuali), memoria interna da 64 GB (con supporto per microSD fino a 2 TB) per il salvataggio dei file e batteria da 6.580 mAh con autonomia elevata. Non mancano nemmeno le fotocamere da 5 e 2 megapixel, rispettivamente posteriore e frontale. Ogni operazione è gestita dal processore quad core Rockchip RK3562 con GPU Mali G-52 per la grafica. Per tutti i dettagli, dai uno sguardo alla scheda completa.

Al prezzo stracciato di soli 75 euro, il tablet Blackview Tab 70 è un affare da cogliere la volo, se stai cercando un tablet da dedicare all’intrattenimento multimediale. Lo sconto è applicato in automatico dall’e-commerce, non serve attivare coupon né inserire codici promozionali per ottenerlo.

Se lo ordini adesso, prima del sold out, arriverà a casa tua entro un paio di giorni al massimo con la spedizione gratuita e la consegna curata da Amazon. Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni è molto alto, superiore a 4 stelle su 5.