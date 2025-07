Questo tablet Android a 89€ è l'affare che cercavi per lo streaming

DOOGEE U11 è sceso al suo prezzo minimo storico su Amazon. Una grande occasione se stai cercando il tablet perfetto per lo streaming, con il suo design sottile e uno schermo dalla diagonale generosa su cui vedere film, serie TV e show, a casa o in movimento (anche in vacanza). Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download di applicazioni e giochi.

Il tablet DOOGEE U11 da 11 pollici: le specifiche

Tutto ruota attorno al suo display da 11 pollici in alta risoluzione, perfetto per riprodurre i contenuti da piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ o YouTube. Sotto la scocca trova posto il processore octa core Unisoc T606, abbastanza potente da gestire ogni operazione nel migliore dei modi. Lo affiancano 16 GB di RAM (4+12 GB virtuali) e 128 GB di memoria interna, quest’ultima espandibile grazie allo slot per microSD fino a 2 TB. Tra le altre specifiche tecniche vale la pena citare le fotocamere posteriore e anteriore da 13 e 5 megapixel, gli altoparlanti stereo, jack per le cuffie, connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth, GPS e batteria da 8.580 mAh con autonomia elevata. Trovi tutti gli altri dettagli che cerchi nella descrizione completa.

Non c’è nemmeno bisogno di inserire coupon o codici: lo sconto rispetto al listino è applicato in automatico e ti permette di acquistare il tablet DOOGEE U11 al suo prezzo minimo storico di soli 89 euro. È venduto e spedito da Amazon.

Scegli la colorazione che preferisci tra quelle disponibili, la spesa non cambia: Grigio, Nero o Blu. In ogni caso c’è la spedizione gratis con la consegna prevista già entro domani, direttamente a casa tua.