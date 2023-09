Tablet Android a 100 euro con DOPPIO SCONTO su Amazon

L’utilità di un tablet Android economico è l’ideale per chi cerca un dispositivo senza troppe esigenze, ma che sia comunque in grado di soddisfare tutte le operazioni di base, dalla produttività all’intrattenimento. In tal proposito, ti segnaliamo un interessante doppio sconto su questo dispositivo Jusyea che puoi acquistare a soli 100,99 euro invece di 169,99 grazie al coupon da spuntare in pagina.

Tablet Android in offerta: perché ne vale la pena

Il tablet Jusyea è alimentato da un sistema Android 13 veloce e sicuro, che ti consente di sperimentare una vasta gamma di impostazioni personalizzate e operazioni avanzate. Potrai godere di funzionalità come widget personalizzabili, multitasking, schermo diviso, controllo parentale e la possibilità di avere più account utente sullo stesso dispositivo. Con un potente processore da 2,0 GHz, il tablet è in grado di gestire senza problemi una varietà di attività, garantendoti un’esperienza fluida per giochi, riproduzione di musica, streaming video e navigazione web.

Con 12GB di RAM (6GB di RAM integrata e 6GB di espansione RAM), avrai spazio a sufficienza per eseguire applicazioni e archiviare dati senza intoppi. Inoltre, il dispositivo supporta schede MicroSD/TF da 4GB fino a 1TB, consentendoti di espandere ulteriormente la capacità di archiviazione. Questo significa che potrai portare con te tutti i tuoi file, foto e video ovunque tu vada.

Il tablet Jusyea offre una connettività avanzata con WiFi 5G e 2.4G, oltre a Bluetooth 5.0, garantendo una connessione veloce e stabile alla rete e la trasmissione dei dati senza intoppi. Potrai navigare in Internet, scaricare app e trasferire file ad alta velocità, il tutto senza problemi.

Per proteggere il tuo investimento, il tablet Jusyea è dotato di una custodia protettiva in EVA resistente agli urti. Questa custodia avvolge il tablet in modo sicuro, proteggendolo da cadute e urti accidentali. La custodia è anche dotata di un supporto girevole a 360 gradi, che ti permette di regolare l’angolazione per liberare le mani o portarlo comodamente in mano.

Il tablet vanta un ampio schermo IPS da 10 pollici, che offre colori vivaci e dettagli nitidi. Sarai in grado di navigare sul web, guardare video e svolgere le tue attività quotidiane con chiarezza e precisione. Inoltre, con una batteria ad alta capacità da 6000 mAh e due altoparlanti stereo, avrai un’esperienza audiovisiva coinvolgente e potrai goderti il tuo tablet per lungo tempo senza doverlo ricaricare frequentemente.

Da non dimenticare le fotocamere anteriori e posteriori da 5 MP e 8 MP, che ti consentono di catturare foto e video di alta qualità e di condividere i tuoi momenti migliori con famiglia e amici.

Il tablet Jusyea offre prestazioni di alto livello, un’ampia capacità di archiviazione, una connettività avanzata e una custodia protettiva, il tutto a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Grazie allo sconto e al coupon su Amazon, puoi acquistarlo oggi a soli 100,99 euro anziché 169,99 euro. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di ottenere un tablet Android di alta qualità a un prezzo imbattibile.

