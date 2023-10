Tablet Android a 80 euro: occasione COUPON AMAZON (-30%)

Sei alla ricerca di un nuovo tablet Android che offra prestazioni affidabili e un prezzo super conveniente? Allora sei nel posto giusto perché Amazon ha un’offerta straordinaria che non puoi permetterti di perdere: il tablet Blackview Tab 70 è ora disponibile a soli 80 euro, rispetto al prezzo di listino di 114,99 euro. Questo incredibile sconto del 30% è possibile grazie a un coupon sconto da applicare direttamente sulla pagina del prodotto su Amazon.

Tablet Android Blackview in offerta: la scheda tecnica

Il Blackview Tab 70 è alimentato dal sistema operativo Android 13, dandoti accesso alle ultime funzionalità e miglioramenti di sicurezza. Inoltre, il tablet è certificato da Google GMS, il che garantisce che potrai scaricare tutte le applicazioni disponibili su Google Play. Questo ti offre un’ampia gamma di applicazioni per personalizzare il tuo tablet secondo le tue esigenze.

Il dispositivo supporta il Wi-Fi 6, che offre una connessione più veloce e stabile grazie alla copertura della doppia banda 2,4/5 GHz. Questo significa che potrai goderti streaming video fluidi e navigare su Internet senza interruzioni. Inoltre, il Bluetooth 5.0 offre una copertura più ampia e una maggiore velocità di trasmissione, rendendo il tablet compatibile con una vasta gamma di dispositivi.

Il tablet è dotato di uno schermo IPS a colori da 10,1 pollici che offre colori brillanti e una chiarezza eccezionale. Con due altoparlanti stereo, avrai un’esperienza audiovisiva coinvolgente e avvolgente in 3D. La batteria ad alta capacità da 6580 mAh garantisce un funzionamento prolungato, perfetto per l’uso in viaggio, al lavoro o nel tempo libero.

Con 64 GB di memoria di archiviazione e supporto per schede Micro SD/TF fino a 1 TB, avrai spazio sufficiente per tutti i tuoi file e contenuti multimediali. Il tablet è dotato di 6 GB di RAM (compresa la memoria di espansione RAM da 3 GB) per un’esperienza più fluida. Le tre fotocamere, di cui due sul retro da 2 MP e 5 MP, garantiscono immagini chiare e nitide, rendendo la ripresa di foto e video un gioco da ragazzi.

Questa è un’occasione da non perdere se stai cercando un tablet Android perfetto per le esigenze di base a un prezzo accessibile. Applica il coupon sconto su Amazon e ottieni il Blackview Tab 70 a soli 80 euro invece di 114,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.