 Tablet Android con accessori a soli 71 euro: l'occasione
Il bundle che include il tablet Android e molti accessori è protagonista su Amazon con un'offerta a tempo: tuo a prezzo stracciato.
Tecnologia Mobile
Ti segnaliamo l’offerta a tempo in corso su Amazon che propone un tablet da 10 pollici arricchito da una gamma completa di accessori, al prezzo stracciato di soli 71 euro. Ideale per lo streaming, all’occorrenza può diventare anche un piccolo notebook per la produttività. Vediamo di cosa si tratta e perché conviene approfittarne prima del sold out.

Compra il tablet Android in offerta

L’offerta di Amazon sul tablet Android con accessori

Il pannello in alta definizione è affiancato dal processore octa core T606 con 22 GB di RAM (6 GB + 16 GB virtuali) e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB). A questo si aggiungono la connettività Wi-Fi dual bad e Bluetooth 5.0, una doppia fotocamera da 8 e 5 megapixel, gli altoparlanti stereo e la batteria da 8.000 mAh con autonomia elevata. Il sistema operativo è Android con accesso a tutti i servizi Google, a partire da Play Store per scaricare applicazioni e giochi. Altri dettagli sono riportati nella pagina dedicata alla promozione.

Le caratteristiche del tablet Android di ZIOVO

Vuoi sapere quali sono gli accessori inclusi nel bundle? Eccoli: tastiera wireless e mouse senza fili per trasformare il tablet in un piccolo notebook, caricatore, adattatore USB, pellicola protettiva per lo schermo e custodia che permette di mantenerlo inclinato durante l’utilizzo. Al prezzo di soli 71 euro è un affare da cogliere al volo.

ZIOVO Tablet Android 14 Tablets 10 Pollici, 22GB RAM+128GB ROM (TF 1TB), 5G WiFi Tablets, Supporto Widevine L1/Octa-Core/8000mAh/Corpo Metallico/8+5MP, 2 in 1 Tablet con Tastiera e Mouse- Nero

Compra il tablet Android in offerta

Se lo ordini subito, il tablet all-in-one arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Amazon si occupa della spedizione attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari. Come scritto in apertura si tratta di un’offerta a tempo, dunque potrebbe scadere da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 set 2025

