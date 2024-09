Tablet Android completo di TUTTO (tastiera, mouse ecc) a soli 63€

L’offerta a soli 63 euro proposta oggi su Amazon per FACETEL Q3 è un affare da cogliere al volo se stai cercando un tablet economico. È perfetto per lo streaming da piattaforme come Netflix, Prime Video, YouTube ecc. Inoltre, grazie ai tanti accessori inclusi, all’occorrenza può diventare un piccolo laptop per scrivere o lavorare, ovunque tu sia. Il design è sottile ed elegante con finitura del telaio in metallo.

FACETEL Q3: il tablet Android completo di tutto

Ecco quali sono le specifiche tecniche principali in dotazione: display da 10,1 pollici con risoluzione 1280×800 pixel, processore octa core, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, fotocamere posteriore da 8 megapixel e frontale da 5 megapixel, connettività Wi-Fi e Bluetooth, altoparlanti stereo con jack audio per le cuffie e batteria da 8.000 mAh per un’autonomia elevata. Il sistema operativo è Android con accesso garantito a Google Play per il download delle applicazioni. Per saperne di più, dai un’occhiata alla scheda dell’articolo.

Come anticipato, include tutti gli accessori necessari a renderlo versatile e adatto a ogni situazione: custodia, tastiera, mouse, pellicola protettiva per lo schermo, adattatore OTG e cavo USB-C per la ricarica. Si tratta di un’offerta a tempo, non sappiamo fino a quando rimarrà attiva: meglio approfittarne subito.

Al prezzo finale di soli 63 euro, il tablet FACETEL Q3 è spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio assicurata già entro domani se lo ordini adesso. Non sei ancora convinto? Dai uno sguardo alle centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce che lo promuovono con un voto medio molto alto, superiore a 4/5 stelle.