Tablet Android con custodia a 73€: attiva il coupon

Non devi far altro che attivare il coupon dedicato su Amazon per sbloccare il doppio sconto e allungare le mani sul tablet Yestel X2 a un prezzo davvero stracciato. Perfetto per guardare video, film, serie TV e altri contenuti in streaming, ma anche per navigare, ha in dotazione la custodia protettiva che all’occorrenza può tornare utile per mantenerlo inclinato. Vediamo quali sono i suoi punti di forza.

Yestel X2: doppio sconto su Amazon per il tablet

Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download di applicazioni e giochi. Ecco le specifiche tecniche più importanti: display da 10 pollici con risoluzione 1280×800 pixel, processore octa core, 10 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, WiFi dual band, Bluetooth, fotocamere da 8 e 5 megapixel e batteria da 6.000 mAh per un’autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda completa.

Come già scritto, nella confezione è inclusa la custodia protettiva, pensata in modo da poter mantenere il tablet inclinato durante la visione dei contenuti in streaming. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione.

Al prezzo finale di soli 73 euro, Yestel X2 è un ottimo affare. Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno.

Per approfittare del doppio sconto sul listino è sufficiente attivare il coupon proposto dal venditore sull’e-commerce. Centinaia di recensioni positive pubblicate dai clienti promuovono il tablet con un voto medio pari a 4,5/5 stelle.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.