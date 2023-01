Un tablet Android a meno di 100€: ecco il Teclast

Segnaliamo l’offerta Amazon che oggi permette di acquistare Teclast P25T nella colorazione Blu, a meno di 100 euro. Si tratta di un tablet Android con alcune caratteristiche degne di nota come il supporto alle reti wireless di ultima generazione, una batteria capiente con ricarica veloce e design curato nei minimi dettagli. Per approfittare dell’occasione non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

Teclast P25T: coupon fa crollare il prezzo del tablet

Ecco quai sono le sue specifiche tecniche più importanti: display di ottima qualità con pannello IPS da 10,1 pollici e risoluzione 1280×800 pixel, processore quad core Rockchip RK3566 con GPU Mali-G52 integrata, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, fotocamera posteriore da 5 megapixel e anteriore da 2 megapixel, supporto alla tecnologia Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e batteria da 5.000 mAh con ricarica tramite cavo USB-C. Per tutti gli altri dettagli puoi consultare la scheda del prodotto.

Non manca ovviamente la possibilità di scaricare le applicazioni e i giochi distribuiti attraverso la piattaforma ufficiale Google Play. In questo momento, grazie alla promozione in corso (non sappiamo fino a quando), il tablet Teclast P25T è acquistabile su prezzo finale di soli 99,99 euro.

Amazon garantisce disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Ciò significa che, inoltrando subito l’ordine, lo si riceverà a casa già domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.